Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ των Royal Arch, “Love & Terror” είναι εδώ

The Waterboys – Life, Death and Dennis Hopper

Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ των Royal Arch, “Love & Terror” μόλις κυκλοφόρησε.

Η νεανική μπάντα, μετά από ενάμιση χρόνο στο στούντιο, μας παρουσιάζει ένα μουσικό σύμπαν που γεννιέται μέσα από το σκοτάδι και κατευθύνεται προς το φως. Με επιρροές από το post-punk, το indie rock και τον ευρύτερο alternative ήχο, οι Royal Arch δημιουργούν ένα υλικό με ξεχωριστή ταυτότητα και φρέσκια προσέγγιση.

Το “Love & Terror” περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια, όπου με έναν κινηματογραφικό τρόπο, δένονται μεταξύ τους και αφηγούνται μια ενιαία ιστορία. Ανάμεσά τους τα singles που κυκλοφόρησαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά κερδίζοντας τις εντυπώσεις, “Root of Your Downfall” και “Glittering Light” το οποίο συνοδεύτηκε από ένα υπέροχο video clip σε σκηνοθεσία του συγκροτήματος.

Στην έως τώρα μουσική τους πορεία, οι Royal Arch έχουν ήδη μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, Fontaines D.C., Nothing But Thieves, Editors, Jake Bugg και πολλούς ακόμα.

Η παραγωγή του “Love & Terror” έγινε από τον Άλεξ Μπόλπαση (Suono Studio), το mastering από τον Nick Townsend (Infrasonic Sound, LA, California), ενώ το artwork επιμελήθηκε ο Bewild Brother.

Το “Love & Terror” είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή και είναι διαθέσιμο ψηφιακά και σε βινύλιο.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ

https://distrokid.com/hyperfollow/royalarch/love--terror

Royal Arch

https://linktr.ee/royalarchband

Royal Arch Bio

Οι Royal Arch είναι ένα πενταμελές post-punk συγκρότημα από την Αθήνα, αποτελούμενο από τους Ηλίας Μασρί (φωνητικά), Νίκο Κόκκινο (κιθάρα), Ηλία Κόκκινο (ντραμς), Ορέστη Λουκά (μπάσο) και Βασίλη Δούση (κιθάρα).

Σχηματίστηκαν το 2020, με σκοπό να δημιουργήσουν τον δικό τους ήχο και να φέρουν τη νέα γενιά πίσω στη κιθαριστική μουσική. Τα τραγούδια τους εξερευνούν θέματα όπως η νεότητα, οι σχέσεις, η αγάπη και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εποχή μας.

Με καθαρή ενέργεια που ισορροπεί ανάμεσα στην ωμή ένταση και τη μελαγχολική ατμόσφαιρα, οι Royal Arch προσκαλούν το κοινό τους σε έναν κόσμο νεανικής ανθεκτικότητας και ελπίδας.

Έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν ως ένα από τα πιο υποσχόμενα νεανικά συγκροτήματα, ενώ το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025.

Στη μέχρι τώρα μουσική τους πορεία, έχουν ανοίξει συναυλίες ή μοιραστεί το ίδιο φεστιβαλικό lineup στην Ελλάδα με καλλιτέχνες όπως οι Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, Fontaines D.C., Nothing But Thieves, Editors, Jake Bugg και πολλούς ακόμα.

Τα κομμάτια τους έχουν ισχυρή παρουσία σε διεθνή ραδιόφωνα και έχουν παιχτεί σε σταθμούς όπως Radio X, RTE 2FM, DKFM και πολλούς ακόμα.

Spotify Link – Youtube Link – Instagram - Facebook