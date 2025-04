Οι KAPTEN επιστρέφουν με νέο single - Ακούστε το "Loga Zenith"

The Waterboys – Life, Death and Dennis Hopper

Ακολουθώντας την κυκλοφορία του δυναμικού single/ video “Dancing Tooth” (Δεκέμβριος 2024), οι Kapten επιστρέφουν με ένα ακόμη κομμάτι που θα περιλαμβάνεται στο πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το "Loga Zenith" συστήνει μια αθέατη πλευρά των Kapten βυθίζοντας μας σε μια mid tempo ψυχεδελική εμπειρία.

Οι αντιθέσεις των Kapten τόσο στον στίχο όσο και στη μουσική, μας προσφέρουν συναισθήματα που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Στο Loga Zenith η μουσική δίνει μία αίσθηση αφυπνιστική όσο και τρυφερή, μας προσφέρει το χέρι της και μας προσκαλεί σε έναν περίπατο στην καρδιά της τσιμεντένιας ζούγκλας.Την κυκλοφορία του single συνοδεύει και ένα music videoσε επιμέλεια του Βασίλη Κεχαγιά που συνδυάζει τη μυστηριώδη και ατμοσφαιρική μουσική με pagan pop visuals που απογειώνουν την έκσταση που μας προσφέρει η μουσική των Kapten.“Σ' ένα κόσμο που φαντάζει αδύνατο να αναπνεύσει δίχως ηλεκτρισμό ένας λογαριασμός ρεύματος διεγείρει το παράδοξο του διακόπτη.Όσο η λάμπα καίει σ' ένα άδειο δωμάτιο αντικατοπτρίζει το σκοτάδι που επισκιάζει τα όνειρα.Πίσω απ' τις οθόνες, ένα σύμπαν σκλαβώνει αλγοριθμικά το βλέμμα όσων τραβούν την κουρτίνα για να κρυφτούν από τον ήλιο.Οι κουρασμένες προσευχές πνιγμένες στο νερό τους ακούνε το τραγούδι που κουβαλάει τον ήχο πέρα από το φράχτη της πνευματικής τρέλαςνα ηλεκτρίζει το αίμα στις φλέβες μας και την καρδιά να πάλλεται με ταχύτητα φωτός.”

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες



Κυκλοφορεί από τη Fine! Records

INFO

CREDITS

Vocals: Alexandra Karampournioti & Nikos Tsop

Trumpet: Kapten

Sax: Thanos Tsakiltzidis

Guitar: Grigoris Liolios

Bass: Maquitto

Drums: Thomas Kostoulas & Alex Makatselos

Dancer: John Wane

Composed by Kapten

Lyrics: Alexandra KarampourniotiMix & Master by Doctor L

Recorded by GeorgieBoy

ΚΑPTEN

New single & Music Video

Loga Zenith

Από τη Fine! Records



Cover by Thekla Malamou

Video by Βασίλης Κεχαγιάς



