O Δημήτρης Σουκαράς παρουσιάζει την τρίτη δισκογραφική δουλειά του, “Antithesis”, που μόλις κυκλοφόρησε από την PK Musik.

Το “Antithesis” είναι ένα έργο που αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και τη συνεργασία στη σύγχρονη κιθαριστική σύνθεση. Αυτή η ηχογράφηση στοχεύει να σπάσει τα στεγανά του τυπικού «κλασικού κιθαριστικού» άλμπουμ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα κολάζ νέων έργων που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με μερικούς από τους πιο καινοτόμους συνθέτες και ερμηνευτές με τους οποίους συνεργάστηκε ο Δημήτρης Σουκαράς: Leo Brouwer, Sergio Assad, Belle Chen, Μάγδα Γιαννίκου, Opus Femina και Γιάννης Παπαδούλης.

Κάθε κομμάτι προσκαλεί τους ακροατές σε έναν διαφορετικό ηχητικό κόσμο, προσφέροντας έναν πλούσιο καμβά ατμοσφαιρών και υφών. Το νήμα που συνδέει αυτά τα αντιθετικά έργα είναι η φωνή—είτε με ένα απλό μουρμουρητό είτε με τραγούδι.

Ο ίδιος σημειώνει για το έργο: «To Antithesis είναι ένα βαθιά προσωπικό έργο που αντανακλά το ταξίδι μου μέσα από τις αντιθέσεις και τις προκλήσεις του κόσμου γύρω μας σήμερα. Αυτή η ηχογράφηση συγκεντρώνει ένα μείγμα ηλεκτρικών και ακουστικών νέων έργων, εξερευνώντας αντιθέσεις που μου φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Μέσα από αυτή τη μουσική, προσπάθησα να αποτυπώσω τις εντάσεις, τις συνδέσεις και τα συναισθήματα που καθορίζουν τις εμπειρίες μου τόσο ως ερμηνευτής όσο και ως ακροατής.»

Στην καρδιά αυτού του έργου βρίσκεται μια τριπλή εξερεύνηση της αντίθεσης: Η ένταση μεταξύ των ρόλων του ερμηνευτή και του συνθέτη στη δημιουργική διαδικασία, η συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών ειδών που συναντώ τόσο ως ερμηνευτής όσο και ως ακροατής και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ηχητικών κόσμων της κλασικής και της ηλεκτρικής κιθάρας.»

Οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ πραγματοποιήθηκαν στα Sierra Studios, στην Αθήνα, με έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο και συλλογικό τρόπο, δημιουργώντας μια ζεστή και δημιουργική ατμόσφαιρα στο στούντιο.

Ο Δημήτρης Σουκαράς συγκέντρωσε μια ομάδα συνεργατών με τους οποίους είχε δουλέψει ξανά στο παρελθόν. Ανάμεσά τους, ο Διονύσης Κουταβάς, που τον καθοδήγησε σε όλη τη διαδικασία, συμβάλλοντας στον πειραματισμό με ήχους, μικρόφωνα και τεχνικές, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του αποτελέσματος. Παράλληλα, ο Ιάσονας Μειντάνης αποτύπωσε το πνεύμα της δημιουργικής διαδικασίας μέσα από ένα ντοκιμαντέρ.

Την ηχοληψία και τις μίξεις ανέλαβε ο Γιώργος Καρύωτης, ενώ το mastering επιμελήθηκε ο Πέτρος Κλαμπάνης, διασφαλίζοντας ένα άρτιο ηχητικό αποτέλεσμα.

Η φυσική παρουσία όλων των συνεργατών στο στούντιο ήταν εξαιρετικά σημαντική, ώστε να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα αληθινό και πραγματικά συλλογικό. Η Μάγδα Γιαννίκου ταξίδεψε από τη Βαλένθια, η Belle Chen από το Λονδίνο, η Opus Femina από την Κόρινθο, ο Γιάννης από την Αθήνα, ενώ ο Sergio Assad συμμετείχε διαδικτυακά από τη Βραζιλία.

Η ενέργεια, η αφοσίωση και η έμπνευση που υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια των ηχογραφήσεων αποτυπώνονται στις ηχογραφήσεις, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για τον ακροατή.

Όπως και με την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του, ROOTS (Naxos, 2021), έτσι και με το νέο του άλμπουμ, o Δημήτρης Σουκαράς καταφέρνει με ένα περίτεχνο, ευφυή τρόπο να ενώσει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και δημιουργούς, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική οπτική σε αυτό́ που ονομάζουμε κλασική́ μουσική́, σήμερα.

Το Antithesis θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD από την PK Musik.

Δημήτρης Σουκαράς - Βιογραφικό

Έλληνας κιθαρίστας, ενορχηστρωτής και συνθέτης με έδρα το Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο). Απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου, του Πανεπιστημίου του Surrey και του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, είναι αποδέκτης 20 διεθνών βραβείων, συμπεριλαμβανομένων του David Russell Guitar Prize και του Mottola International Guitar Competition. Είναι ο μοναδικός κιθαρίστας που έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, κάτοχος του DipRAM (η υψηλότερη διάκριση αριστείας στη μουσική από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής) και ο πρώτος φοιτητής του Ιονίου Πανεπιστημίου που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε 3 χρόνια αντί για 5.

Μέσα από τα καινοτόμα προγράμματά του, που περιλαμβάνουν νέα έργα και ενορχηστρώσεις, καθώς και μέσω των συνεργασιών του στη μουσική δωματίου, επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ της κλασικής κιθάρας και του κοινού. Είναι παθιασμένος με τη διασκευή παλαιότερων έργων και την παραγγελία νέων, συνδυάζοντας την μπαρόκ, την κλασική και την ηλεκτρική κιθάρα σε ενιαία έργα.

Ο Δημήτρης συνεργάζεται σε ηχογραφήσεις και συναυλίες με τη Lotte Betts-Dean (τραγουδίστρια) και τον Giancarlo Palena (ακορντεονίστα), ενώ έχει επίσης συνεργαστεί με τους Mario Stefano Pietrodarchi και Roberts Balanas. Ως σολίστ, έχει εμφανιστεί με τις εξής ορχήστρες: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Audentia Ensemble, Oradea de Stat Filarmonic, Filarmonia Orchestra Campana, Academica Athens Orchestra, City of Patras String Orchestra, Athens Camerata Junior, Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων, Athens Mandoline Orchestra. Έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και στον Καναδά. Έχει πραγματοποιήσει ρεσιτάλ σε κορυφαίους συναυλιακούς χώρους, όπως: King’s Place (Λονδίνο), Musikverein (Βιέννη), Cervantes Theater (Λονδίνο), Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχει επίσης ηχογραφήσει για το Ελληνικό Κρατικό Ραδιόφωνο.

Το 2024, ανακηρύχθηκε Διδάκτορας (PhD) για τη μελέτη του με τίτλο «Διαφορετικότητα και Συνεργασία στη Σύγχρονη Κιθαριστική Μουσική». Οι σπουδές του υποστηρίχθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών και την Υποτροφία Αθηνά. Έχει σπουδάσει κιθάρα με τους: Κώστα Κοτσιώλη, Michael Lewin, Stephen Goss, David Russell, Fabio Zanon, Αντώνη Χατζηκωσταντίνου, Αναστάσιο Παππά, Γιώργο Μπεχλιβανόγλου, Μιχάλη Μπρούζο και τον πατέρα του, Νίκο Σουκαρά.

Ο Δημήτρης είναι καλλιτέχνης των D’Addario Strings και AER Amplifiers, μέλος των Yeomen της Worshipful Company of Musicians, δικαιούχος του Stradivari Trust, νικητής του IGF’s Young Artists Platform και Eurostrings Artist.

Το 2019, ίδρυσε το MUSA Concert Series, ένα μουσικό φεστιβάλ που προωθεί νέους ανερχόμενους μουσικούς και σύνολα μουσικής δωματίου διαφόρων ειδών, το οποίο πραγματοποιείται ετησίως στην Αρχαία Κόρινθο.

Μεταξύ των επιρροών του συγκαταλέγονται καλλιτέχνες όπως Assad Brothers, Egberto Gismonti, Pat Metheny, Tigran Hamasyan, Patricia Kopatchinskaja & Edin Karamazov. Οι βραβευμένοι με Grammy συνθέτες Leo Brouwer και Sergio Assad έχουν αφιερώσει έργα τους σε αυτόν.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Leo Brouwer: Ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης, μαέστρος και ενορχηστρωτής, Leo Brouwer, είναι μια θρυλική μορφή στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Ο πολυβραβευμένος Κουβανός συνθέτης θεωρείται ευρέως ο σημαντικότερος εν ζωή συνθέτης για την κιθάρα. Έχει διευθύνει πολλές συμφωνικές ορχήστρες, συμπεριλαμβανομένων της BBC Concert Orchestra, της Φιλαρμονικής του Βερολίνου και της Συμφωνικής Ορχήστρας της Κόρδοβας στην Ισπανία. Έχει επίσης συνθέσει μουσική για διάφορες ταινίες, όπως το Lucia (1968) και το Like Water for Chocolate (1992).

Sergio Assad: Θεωρείται ένας από τους ζωντανούς θρύλους της ιστορίας της βραζιλιάνικης κιθάρας. Μαζί με τον αδελφό του Odair Assad, αποτελούν το πιο εμβληματικό ντουέτο κλασικής κιθάρας στην ιστορία. Ο Sergio Assad έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Astor Piazzolla, ο Egberto Gismonti και ο Yo-Yo Ma, ενώ ως συνθέτης και ενορχηστρωτής έχει κερδίσει τρία βραβεία Grammy την τελευταία δεκαετία.

Belle Chen: Βραβευμένη Αυστραλο-Ταϊβανέζα πιανίστρια, συνθέτρια και παραγωγός με έδρα το Λονδίνο. Η Chen τράβηξε την προσοχή της βρετανική καλλιτεχνικής μουσικής σκηνής με το ανεξάρτητο EP της Listen, London (2014), στο οποίο συνδύασε κλασικό ρεπερτόριο με ηχογραφήσεις πεδίου από το Λονδίνο. Ακολούθησαν τα ανεξάρτητα άλμπουμ Mediterranean Sounds (2016), Mademoiselle (2017), Departure (2019) και Destinations (2020), το καθένα με ξεχωριστό καλλιτεχνικό όραμα, κερδίζοντας επαίνους από προσωπικότητες όπως ο Brian Eno («πρωτότυπο και προκλητικό»), ο James Rhodes («εξαιρετικά εντυπωσιακό»), ο Max Reinhardt («μια αποκάλυψη») και το BBC Radio 3 (Top 4 Best New Music of 2016 - BBC Introducing).

Μάγδα Γιαννίκου: Ελληνίδα συνθέτρια, δημιουργός κινηματογραφικής μουσικής, τραγουδίστρια, πιανίστρια και ακορντεονίστρια. Απόφοιτη του Berklee College of Music στη Βοστώνη, επιλέχθηκε ως Fellow στο Sundance Institute Composers Lab. Το 2010, η Γιαννίκου δημιούργησε τη Banda Magda, ένα συγκρότημα με διεθνείς μουσικούς, συμπεριλαμβανομένων αποφοίτων του Berklee. Η πολυγλωσσική μουσική τους αντλεί επιρροές από λατινοαμερικανικά στυλ (όπως η σάμπα), το γαλλικό chanson και την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Η Banda Magda έχει περιοδεύσει σε 22 χώρες, ενώ το άλμπουμ τους Amour, t'es là? (2013) έφτασε στο #9 του Billboard's Top World Music Albums chart. Η Μάγδα έχει συνθέσει μουσική για αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως Watchers of the Sky (2014), Louie (2012), Natural Selection (2011), La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol (2010).

Opus Femina: Βραβευμένη γυναικεία χορωδία με έδρα την Κόρινθο. Το ρεπερτόριό τους επικεντρώνεται κυρίως στη νέα και σύγχρονη μουσική. Ξεκίνησαν την πορεία τους το 1990 και από τότε έχουν περιοδεύσει στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Έχουν συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Φίλιππος Τσαλαχούρης και ο Χρήστος Λεοντής, καθώς και με τραγουδοποιούς όπως ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Παντελής Θαλασσινός.

Γιάννης Παπαδούλης: O Γιάννης Παπαδούλης είναι απόφοιτος του μουσικού σχολείου Λάρισας και του τμήματος τζαζ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για χρόνια υπήρξε βασικό μέλος του Baby Trio του Γιώργου Κοντραφούρη. Έχει εμφανιστεί ζωντανά σε πολυάριθμα φεστιβάλ και σκηνές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παίζοντας σε σχήματα που εκπροσωπούν πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Είναι επίσης μέλος των σχημάτων Soul Peanuts και Central Pozitronics.

Δημήτρης Σουκαράς: Ο Δημήτρης Σουκαράς είναι κλασικός κιθαρίστας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Θεωρείται ένας από́ τους πιο υποσχόμενους και βραβευμένους κιθαρίστες της γενιάς του. Ενδιαφέρεται να επεκτείνει το ρεπερτόριο της κιθάρας, καλώντας μια σειρά́ κορυφαίων συνθέτων από́ όλο τον κόσμο να συνθέσουν γι’ αυτήν. Μεσώ των ευφάνταστων projects που δημιουργεί́ με νέες συνθέσεις και διασκευές, καθώς και μεσώ των συνεργασιών με άλλους performers και συνθέτες, προσπαθεί́ να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ́ κλασικής κιθάρας και κοινού́.

Credits

Producer: Δημήτρης Σουκαράς

Assistant Producer: Διονύσης Κουταβάς

Recorded at: Sierra Studios, Αθήνα

Sound Engineer: Γιώργος Καρυώτης

Mixing: Γιώργος Καρυώτης

Mastering: Πέτρος Κλαμπάνης

Cinematography: Ιάσωνας Μεϊντάνης

Photography: Σόφη Μουτάφη & Γρηγόρης Καρκάλης

Graphic Design: Pablo Tarantino

ANTITHESIS – ΕΡΓΑ

Three Songs

Συνθέτης: Sergio Assad Στίχοι: Nina Nikolaiewsky

“Feito o vento”

“Feito o pássaro”

“Feito o mar”

«Η σύνθεση νέας μουσικής για φωνή και κιθάρα είναι για μένα μια συναρπαστική πρόκληση και ευκαιρία. Μου επιτρέπει να δημιουργήσω μια μοναδική σχέση μεταξύ αυτών των δύο κόσμων, όπου η κιθάρα υποστηρίζει και αλληλοεπιδρά με τη φωνή. Ο συνδυασμός της ευελιξίας της κιθάρας με τη συναισθηματική δύναμη της ανθρώπινης φωνής ανοίγει έναν κόσμο καλλιτεχνικών δυνατοτήτων που βρίσκω πραγματικά εμπνευσμένο.Ο Δημήτρης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και την έμπνευση αυτού του έργου μέσω της συνεργασίας μας.

Εργαστήκαμε στενά, ανταλλάσσοντας μουσικές ιδέες και συζητώντας για καλλιτεχνικές έννοιες. Η συμβολή του βοήθησε στην εξέλιξη των αρχικών μου ιδεών, οδηγώντας με σε νέες δημιουργικές κατευθύνσεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια απόδειξη της κοινής μας ενέργειας και της αλληλεπίδρασής μας.Ο Δημήτρης ανέθεσε τα τραγούδια και συνεργάστηκε με τη Nina Nikolaiewsky στους στίχους, παρέχοντας σαφή κατεύθυνση και λειτουργώντας ως πηγή έμπνευσης.

Μαζί επιλέξαμε και αναπτύξαμε τις πιο υποσχόμενες ιδέες, διαμορφώνοντας προσεκτικά τις μελωδίες, τις αρμονίες και τη συνολική δομή του έργου ώστε να ευθυγραμμιστεί με το καλλιτεχνικό μας όραμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενιαίο και εκφραστικό έργο που φέρει τη σφραγίδα της έμπνευσης του Δημήτρη και της δημιουργικής μου συμβολής.»

— Sergio Assad

Αναμνήσεις (Anamneses)

Συνθέτης: Belle Chen (Αφιερωμένο στον Δημήτρη Σουκαρά)

I. Αναχώρηση (Departure)

(Departure) II. Σταγόνες (Drops)

(Drops) III. Αντανακλάσεις (Reflections)

(Reflections) IV. Ένα Τραγούδι (A Song)

«Υπάρχει μια αίσθηση δυναμισμού: γλάροι, ρυτιδώσεις, η ζεστασιά του νερού, το αεράκι που μεταφέρει την ηχώ ενός τραγουδιού...»

— Belle Chen

El Círculo del Oráculo

Συνθέτης: Leo Brouwer (Αφιερωμένο στον Δημήτρη Σουκαρά)

«Θα ήθελα να συνδέσω το έργο με τη χώρα σου.»

— Leo Brouwer

Thinker

Συνθέτης: Δημήτρης Σουκαράς

«Ένα φθινοπωρινό απόγευμα του 2022, καθώς εξερευνούσα το Μουσείο Ροντέν στο Παρίσι, η έμπνευση ήρθε καθώς στεκόμουν μπροστά στο αριστούργημα Ο Στοχαστής. Περιτριγυρισμένος από τα διαχρονικά γλυπτά του μεγάλου δασκάλου, η κεντρική ιδέα για το έργο αυτό άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό μου, εμπνευσμένη από την έντονη παρουσία και την στοχαστική ενέργεια του έργου.»

— Δημήτρης Σουκαράς

Paisaje Cubano con Rumba

Συνθέτης: Leo Brouwer (Ενορχήστρωση: Δημήτρης Σουκαράς)

«Είμαι Κουβανός, και η αφροκουβανική μαύρη ρούμπα έχει ελάχιστη σχέση με τα θέματα χορού που έγιναν δημοφιλή στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1950. Αντιθέτως, είναι ένα έντονα δραματικό τελετουργικό, που έδινε στους μαύρους σκλάβους το δικαίωμα να συγκεντρώνονται μόνο μία φορά τον χρόνο για να χορέψουν και να γιορτάσουν.

Αυτό το τελετουργικό συνεχίζεται μέσω της προφορικής παράδοσης, παρά την απαγόρευση που το οδήγησε στη λήθη. Χρησιμοποίησα όλα τα ρυθμικά στοιχεία της ρούμπας—την columbia, το yambú, το guaguancó—για να δημιουργήσω μια σειρά από μινιμαλιστικά ηχητικά ‘τοπία’ της χώρας μου.»

— Leo Brouwer

Reflections of Corea No. 1 & No. 3

Συνθέτης: Δημήτρης Σουκαράς

«Το 1984, ο Chick Corea κυκλοφόρησε το αριστουργηματικό άλμπουμ Children’s Songs, μια συλλογή από όμορφα, περίτεχνα κομμάτια που με μάγεψαν κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής.

Στην αρχή προσπάθησα να διασκευάσω κάποια από τα έργα για κλασική κιθάρα, αλλά σύντομα συνειδητοποίησα ότι θα απαιτούνταν σημαντικές παραχωρήσεις. Η προσαρμογή αυτών των κομματιών για κιθάρα συχνά απαιτούσε αλλαγές τονικότητας, αναπροσαρμογή πολυφωνικών γραμμών και μεταφορά οκτάβων—αλλαγές που μερικές φορές έμοιαζαν να αλλοιώνουν την ουσία των πρωτότυπων έργων.

Αυτή η συνειδητοποίηση με οδήγησε σε μια διαφορετική προσέγγιση: τη μεταφορά των παρτιτούρων του πιάνου σε ηλεκτρική κιθάρα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του looping για το αριστερό χέρι του πιάνου—το οποίο παραμένει σχετικά σταθερό σε όλο το κομμάτι—μπορούσα να επικεντρωθώ στην ερμηνεία της μελωδίας με το δεξί χέρι σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή η προσέγγιση δεν ήταν μόνο τεχνικά λειτουργική, αλλά άνοιξε και νέες δημιουργικές δυνατότητες. Καθώς δούλευα με το υλικό, ένιωσα την ανάγκη να εξερευνήσω και να αυτοσχεδιάσω, αφήνοντας τη μουσική να με οδηγήσει σε άγνωστα μονοπάτια. Τα αρχικά μοτίβα των συνθέσεων του Corea εξελίχθηκαν οργανικά, εμπνέοντας τελικά εντελώς νέες ιδέες.

Δεδομένου ότι το Children’s Songs είναι ορχηστρικό και δεν περιέχει φωνητικά μέρη, αποφάσισα να προσθέσω μια προσωπική πινελιά, εισάγοντας δύο σύντομες στιγμές μελωδικού μουρμουρίσματος και τραγουδιού.»

— Δημήτρης Σουκαράς