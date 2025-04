Η επιστροφή των XOAN με το single "High Underwater"

Αν έχεις τριγυρίσει αρκετά στο internet σίγουρα έχεις πετύχει το meme που απεικονίζει μια εξελιγμένη κοινωνία και γράφει: “Society if MTV just kept on playing music”.



Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι οπαδοί αυτής της άποψης από τους XOAN. Το αθηναϊκό κουαρτέτο επιστρέφει με το HIGH UNDERWATER ένα εθιστικό νέο single που προαναγγέλλει την δεύτερη full length δισκογραφική δουλειά τους με τίτλο TENSIONS, η οποία θα κυκλοφορήσει μέσα στην άνοιξη.

Γνήσιοι εκπρόσωποι του βρετανικού και αμερικανικού indie rock/ alternative ήχου, οι XOAN συνδυάζουν με αβίαστο και ανεπιτήδευτο τρόπο όλα τα στοιχεία του songwriting της χρυσής εποχής των 90s και 00s με τον ήχο του σήμερα.

Την παραγωγή και μίξη του single, καθώς και ολόκληρου του δίσκου υπογράφει μαζί με την μπάντα ο πρωτοεμφανιζόμενος Μάριος Αδαμόπουλος, ένας νέος και πολλά υποσχόμενος παραγωγός που σημειώνει ήδη σημαντικές συμμετοχές τόσο στην εγχώρια, όσο και στην διεθνή μουσική σκηνή (Laura Jane Grace, The Overjoyed etc.).



Το HIGH UNDERWATER είναι ο ιδανικός σύντροφος για τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές σου βόλτες, αλλά και για τις στιγμές πακετώματος, που βρίσκεσαι ένα κλικ μακριά από το να τα παρατήσεις όλα, να σπάσεις, να σε νικήσει το burnout.

Ακόμα και την πιο σατανικά κακή μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στη σχολή, πάτα play και δες τα vibes σου και των γύρω σου να παίρνουν άλλο χρώμα.



Λίγο πιο unbothered, moisturized, happy in your lane, flourishing.

LINKS

Linktree

Spotify

YouTube

Instagram

Facebook

Bandcamp

X(Twitter)

TikTok