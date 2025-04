Τάμτα - "The Heroine": Το δεύτερο μέρος της τριλογίας της είναι εδώ

Share this

Μπορεί να ακούσαμε στο repeat τη The Villain πλευρά της Tamta, τώρα όμως ήρθε η στιγμή για το δεύτερο κομμάτι της τριλογίας για την οποία μας είχε προετοιμάσει εδώ και καιρό η pop καλλιτέχνιδα. Στο νέο EP The Heroine, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 4 Απριλίου, η Τάμτα κάνει πάλι την ανατροπή και μας παρουσιάζει μια πιο hyperpop εκδοχή της. Ηλεκτρονικοί ήχοι με bright synths, upbeat ρυθμός, J-pop επιρροές και αναπάντεχες συνεργασίες είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το The Heroine. Μέσα από αυτό το EP, η Τάμτα μάς δείχνει την πιο εξωστρεφή και πολύχρωμη πλευρά της.

Tracklist:

1. A TRUE HEROINE

2. CHROME HEARTS (ft.Saske)

3. HELLO KITTY

4. TOKYO ATHINA

5. MONOTONIA (ft. LILA)

6. XOMA

To πρώτο single release, από το EP The Heroine, με τίτλο "Chrome Hearts" feat SASKE, ξεπέρασε τα 50K streams την πρώτη κιόλας μέρα κυκλοφορίας στο Spotify, ενώ ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του EP, δόθηκε στη δημοσιότητα και το music video του "Chrome Hearts". Στο MV, που το χαρακτηρίζουν τα J-pop και Hyper pop aesthetics, η Τάμτα μαζί με τον Saske εισέρχονται άθελά τους και μας ταξιδεύουν σε έναν διαφορετικό, animated, γεμάτο δράση και χρώμα κόσμο.

Πέρα όμως από τη συνεργασία με τον SASKE, έχουμε και άλλο ένα εκρηκτικό collab. Η Tamta συνεργάζεται με την LILA και δημιουργούν ένα upbeat track έκπληξη που φέρει τον τίτλο "MONOTONIA". H 90s Eurodance nostalgia συναντά την πιο σύγχρονη hyperpop και εμείς από τα πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού, μπαίνουμε σε ένα ασταμάτητο hyper mood. Το music video έχει ήδη γυριστεί και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Απρίλιο.

Την παραγωγή του EP υπογράφει ο TEO.x3, επαναφέροντας την ομάδα του The Villain: Ζήνωνας Γιάννη, ody icon, Αναστάσιος Τσόρδας. Συμμετέχουν επίσης UVCORE, Beyond, Sin Laurent, Barrice, Gerasimos Evaggelatos και Alkis Livathinos.

Το “The Heroine” κυκλοφορεί από την ΚΙΚΙ Music και Minos EMI, Α Universal Music Company σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

