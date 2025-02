Share this

Ο νέος δίσκος της Semeli Tagara "Insane Sane" είναι εδώ! Μετά τις πρόσφατες κυκλοφορίες των εξαιρετικών single "The One" & " 1, 2, 3", η ευρηματική καλλιτέχνης παρουσιάζει το ολοκληρωμένο album Insane Sane και μετουσιώνει την πνευματική της ενέργεια, την προσωπική της αναγέννηση και την ανάγκη για σύνδεση, χρησιμοποιώντας ελεύθερα, στοιχεία από όλα τα είδη μουσικής με τα οποία έχει αισθανθεί. Η Semeli συνδυάζει τζαζ, ηλεκτρονική και εναλλακτική μουσική, δημιουργώντας έναν δικό της ξεχωριστό ήχο από πνευστά, έγχορδα, synthesizers, samples, πιάνο και φωνή.



Το Insane Sane, αποτελείται από 10 τραγούδια και θα κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή βινυλίου με την εικαστική επιμέλεια της Semiotik Design Agency. Όλα τα παραπάνω φέρουν τη σφραγίδα της νεοσύστατης Fine! Records, μιας δισκογραφικής με άλλοτε σουρεάλ και άλλοτε χιουμοριστικό indie χαρακτήρα.

Διαθέσιμο σε Spotify, Apple Music & σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Με αυτόν τον δίσκο θέλησα να αποτυπώσω το προσωπικό μου στίγμα μέσα από την πορεία μου αλλά και όλης της μουσικής που έχει περάσει μέσα μου. Σε μια προσωπική αλλά και κοινωνικά έντονη εποχή, στην οποία βλέπουμε εντός μας αλλά και έξω από εμάς , να κυριαρχεί το δίπολο InsaneSane.



Για τις στιγμές που κυριαρχεί η αυτοαμφισβήτηση, για το πως βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από την παράνοια της εποχής ,για τις στιγμές που αφήνουμε τον εαυτό μας να αγκαλιάσει τη μοναδικότητα του και να νιώσει ασφαλής .



Σε αυτόν τον ορίζοντα το να παραμένεις ψύχραιμος είναι μια επαναστατική πράξη.



Όσο επαναστατική είναι και η Αγάπη.



Ήθελα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις συνθήκες να γράψω μια μουσική η οποία να επιλέγει μια άλλη μάτια στην ουσία και την φύση των πραγμάτων. Που να επιτρέπει στην αλήθεια, στον ευάλωτο και συγχρόνως γενναίο εαυτό μας να ονειρεύεται αλλά και να δημιουργεί εκ νέου τον κόσμο με διάθεση ομορφιάς.

Semeli Tagara



INFO

SEMELI TAGARA

NEW ALBUM

INSANE SANE

Credits

All music and Lyrics composed by Semeli Tagara

Co-produced by Semeli Tagara and Tengu Ni Naru *(except Absolute Grace)

Mixed by Tengu Ni Naru & H12 Audio

Mastered by H12 Audio

Album Artwork

Design: Dimitris Koliadimas | Semiotik Design Athens

Concept & Art Direction by Vasilis Kehagias

Photography: Mariza Kapsabeli

Production: Fine! Records

