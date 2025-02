Ακούστε το νέο single των Royal Arch "Glittering Light"

Οι Royal Arch παρουσιάζεουν το “Glittering Light”, το δεύτερο single από το debut LP τους, Love & Terror, που αναμένεται την άνοιξη.

Με αυτό το post-punk, indie rock κομμάτι, το συγκρότημα μας παρουσιάζει για ακόμα μία φορά τον χαρακτηριστικό και φρέσκο ήχο του, που έχει διαμορφώσει μέσα από το ευρύ φάσμα της alternative μουσικής.

Το “Glittering Light” είναι ένα πολυδιάστατο τραγούδι που αποτυπώνει την οπτική της νέας γενιάς—μιας γενιάς που αγωνίζεται, ενώ ταυτόχρονα αναζητά την ομορφιά και το νόημα στη ζωή. Η δημιουργικότητα παραμένει ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη ζωή και τον πόνο. Η μουσική γίνεται εργαλείο επιβίωσης και έκφρασης.

Το κομμάτι αποδίδει την αίσθηση του να προσπαθείς να κρατήσεις κάτι που ξεθωριάζει—είτε πρόκειται για έναν έρωτα, την οικογένεια ή την ίδια τη ζωή.

Πρόκειται για ένα κοινωνικά και συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι, το οποίο συνοδεύεται από Video Clip, σκηνοθετημένο και γυρισμένο από τα ίδια τα μέλη της μπάντας.

H παραγωγή του “Glittering Light” έγινε από τον Άλεξ Μπόλπαση (Suono Studio) και το mastering από τον Nick Townsend (Infrasonic Sound, LA California).

Στην έως τώρα μουσική τους πορεία, έχουν καταφέρει να ανοίξουν συναυλίες ή να μοιραστούν την ίδια σκηνή σε φεστιβάλ με καλλιτέχνες όπως οι Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, Fontaines D.C., Nothing But Thieves, Editors, Jake Bugg και πολλούς άλλους.

Το πρώτο single του δίσκου με τον τίτλο “Root of your Downfall” αγαπήθηκε και βρέθηκε επανειλημμένα στις playlist του κορυφαίου βρετανικού σταθμού Radio X.