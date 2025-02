Κατερίνα Μπούρκα και Sound Service ενώνουν δυνάμεις στο "Better Apart"

Share this

To “Better Apart” είναι η πρώτη συνεργασία της Κατερίνας Μπουρνάκα με τους Sound Service και είναι από αυτά τα τραγούδια που αν ακούσεις μερικές φορές βυθίζονται βαθειά μέσα σου και σε ακολουθούν για πάντα. Η Κατερίνα τραγουδάει με ευαισθησία ένα τραγούδι που “χτίζεται” από την αρχή μέχρι το τέλος όπου η γυναικεία χορωδία Epoch House προσθέτει gospel χρώμα και μαζί με τις έντονες κιθάρες απογειώνουν το τραγούδι.

Η Κατερίνα Μπουρνάκα έχει συνεργαστεί με παραγωγούς, όπως ο Starwalk στη διασκευή του “Αν Ήσουν Άγγελος” (με συμμετοχή στη συλλογή Buddha Bar) και ο Throdef στο “Μικρή Μου Σελήνη”, έχει τραγουδήσει το “Ανεβαίνεις Τα Σκαλοπάτια Μου” ντουέτο με τον τραγουδοποιό ‘Αρη Διαμαντή, όπως επίσης έχει τραγουδήσει τις επιτυχίες της Μαριέτας Φαφούτη “Dance With me Tonight”, “I Feel The Love”, “Love is”, “What A Feeling”.

Οι Sound Service, το νέο project του Γιάννη Μασούρα, έχουν κυκλοφορήσει τρία μόλις δικά τους τραγούδια και έχουν “πειραματιστεί" με δύο διασκευές στα πολύ γνωστά θέματα “(Theme from) Emmanuelle” και “Magic Fly”καθώς και σε remix (Jimmy Knows, κα).

To “Better Apart” είναι σε στίχους και μουσική του Γιάννη Μασούρα, ο οποίος έχει παίξει και όλα τα όργανα εκτός των ντραμς που παίζει ο Warren Van Wyk. Το εξώφυλλο είναι μία δημιουργία του Σπύρου Καραβά. Ηχογραφήθηκε στο στούντιο των Sound Service στο βόρειο Λονδίνο ενώ τα φωνητικά της Κατερίνας στο Astrostudio από τον Greggy K.

