Ακούστε το νέο EP των Elephant "GENERATION OF IDENTITY CRISIS"

Οι Elephant παρουσιάζουν τη δεύτερη δουλειά τους ‘GENERATION OF IDENTITY CRISIS’, ένα EP που αποστασιοποιείται διακριτικά από τον ήχο του πρώτου full-length album τους (Α Better Me, 2022). Τρία νέα κομμάτια που ακολουθώντας τις φόρμες του εναλλακτικού ροκ και νοσταλγώντας τους ήχους περασμένων δεκαετιών, διαμορφώνονται μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης ζωής.

Κυκλοφορεί στις 16 Ιανουαρίου ως ανεξάρτητη παραγωγή σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σύντομα σε φυσική μορφή (βινύλιο).

Την ηχογράφηση και μίξη επιμελήθηκε ο Άλεξ Μπόλπασης στο Suono Studio στην Αθήνα, ενώ το mastering o Nick Townsend στο Infrasonic Sound (ΗΠΑ). Το artwork δημιουργήθηκε από τις Ηλιάνα Μιχάλη και Valeria Ferone.

ELEPHANT- GENERATION OF IDENTITY CRISIS [EP]

Tracklist:

Intro Retrospective Home Kids Like Us

Οι Elephant υπάρχουν από το 2018. Νιώθουν πως παίζουν alternative rock, χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει απόλυτα. Δημιουργήθηκαν ένα από τα πολλά απογεύματα σε ένα στούντιο στα Γιάννενα, κάπου ανάμεσα από συζητήσεις για μουσική και δημιουργία, αναζητώντας τρόπους για να υπάρξουν συμβαδίζοντας με την πραγματικότητα. Λίγο καιρό μετά, δημιούργησαν τον full-length δίσκο ‘A Better Me’ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2022. Περισσότερο από οτιδήποτε, έχουν ανάγκη την ενέργεια του live γι΄ αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συνυπάρξει με πολλούς καλλιτέχνες, διοργανώσεις και φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας τους δουλειάς θα βρίσκονται σε εγχώριο τουρ τον χειμώνα και την άνοιξη του 2025.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ GENERATION OF IDENTITY CRISIS ΕΔΩ:

Περισσότερα σχετικά με τους Elephant εδώ