Ο Yellow Red κυκλοφορεί το νέο του κομμάτι "My Little Words"

O Yellow Red κυκλοφορεί το τρίτο και τελευταίο του single “My Little Words” μέσα από το ομώνυμο ντεμπούτο του άλμπουμ “My Little Words” που θα κυκλοφορήσει στις 31Ιανουαρίου από την Make Me Happy records.

Yellow Red ονομάζεται το αγγλόφωνο προσωπικό synth pop project του Στέφανου Μανούση, ιδρυτικού μέλους του shoegaze – dream pop σχήματος Sugar for The Pill.

Το "My Little Words" είναι μια εγκάρδια εξερεύνηση του εσωτερικού πόνου, του φόβου της κρίσης και της λαχτάρας για ανθρώπινη σύνδεση και κατανόηση. Αγγίζει επίσης τη σύγκρουση μεταξύ του να αγκαλιάσει κανείς τον αυθεντικό εαυτό του και να υιοθετήσει μια περσόνα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Στέφανο Μανούση και τον Άλεξ Μπόλμπαση που έκανε και τις μίξεις. Το mastering έγινε από τον Ηρακλή Βλαχάκη.

Learn More: linktr.ee | Facebook | Instagram | YouTube | Spotify | Bandcamp