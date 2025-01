Παύλος Παυλίδης - «Λ24»: Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες!

Τον Δεκέμβριο του 2024, λίγο πριν το τέλος του χρόνου, ο Παύλος Παυλίδης μας προσφέρει ένα νέο live EP, μια ηχογράφηση από τη μεγάλη συναυλία του στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τον Σεπτέμβριο. Το Λ24 περιέχει έξι live εκτελέσεις, δύο κομμάτια από το ΜΠΡΑΝΚΑΛΕΟΝΕ και τέσσερα παλαιότερα & πολύ αγαπημένα όπως ακριβώς τα παρουσίασε ο Παύλος στο κατάμεστο θέατρο το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου.





Μαζί με το EP θα απολαύσουμε μέσα από το YouTube κανάλι της Fine!Records και ένα live video - after movie με τρία κομμάτια από την ίδια συναυλία σε σκηνοθεσία Στέλιου Ζωίδη. Σε αυτό αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο η μοναδική εμπειρία του οπτικοακουστικού θεάματος που πρόσφερε ο Παύλος μαζί με τη νέα του μπάντα και τα visuals του Βασίλη Κεχαγιά.



Η κυκλοφορία αυτή είναι ταυτόχρονα ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Παύλο και όλη την ομάδα της Fine!Records, σε όσους αγκάλιασαν το 2024 το άλμπουμ ΜΠΡΑΝΚΑΛΕΟΝΕ που κυκλοφόρησε αυτή τη χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει κι ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του Παύλου, που ανανεώνεται και εξελίσσεται, δικαιώνοντας το συνεχώς αυξανόμενο και ενθουσιώδες fan base του.



Στις αρχές του 2025 ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του δίνουν ξανά ραντεβού με το κοινό στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος) και στο Floyd στην Αθήνα (Φεβρουάριος), με ανανεωμένο οπτικοακουστικο πρόγραμμα. Η προπώληση και για τις δύο αυτές συναυλίες έχει ανοίξει.

Υπενθυμίζουμε πως οι λάτρεις του αναλογικού ήχου μπορούν πλέον να βρουν το ΜΠΡΑΝΚΑΛΕΟΝΕ και σε deluxe CD και λευκό / μαύρο βινύλιο σε όλα τα ενημερωμένα δισκοπωλεία.



*Σύντομα θα διατεθεί συλλεκτικό, limited vinyl - stay tuned!

Κυκλοφορεί από την Fine! Records*

Δείτε το aftermovie σε σκηνοθεσία Στέλιου Ζωίδη

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

TRACKLIST:

1. Μπρανκαλεόνε

2. Πάρε Με Μαζί Σου

3. Σόσιαλ

4. Ό,τι Θες Εσύ

5. Ρίτα

6. Λευκή Καταιγίδα



LIVE EP CREDITS

Artwork: Semiotik Design Agency

Original Photo by Mariza Caps

Mix & Edit: Panos Rizopoulos

Mastered by Ekelon (the Cave Mastering Athens)



Performed by:

Pavlos Pavlidis: Vocals / Guitars

Aki Rei: Guitars /Synths / Piano/ Backing Vocals

Alekos Georgoulopoulos: Guitars / Synths / Samplers / Piano

Thanasis Dzingovic: Bass

Alexis Stavropoulos: Drums



VIDEO CREDITS

Filmed at Lycabettus Theater // September 23, 2024 // Athens, Greece

Director / Production Manager : Stelios Zoidis

in collaboration with “Kiss The Frog - Video Productions” and “Rooftop Studio”



Released & Published

© & ℗ Fine! Records 2024

Instagram | Facebook | Youtube | TikTok



Ακολουθήστε τον Παύλο Παυλίδη

Instagram | Facebook | Spotify | Youtube