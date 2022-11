“Evolution”: ένα πάρτι γενεθλίων που μένει αξέχαστο για τους λάθος λόγους. Η εορτάζουσα δυσκολεύεται να μπει στο κλίμα, ενώ η παρέα της έχει μαζευτεί να το γιορτάσει γιατί… έτσι «πρέπει». Καθένας κουβαλάει τη δική του ιστορία για το πώς έφτασε εκεί. Όλα φαίνονται ιδανικά, μπορεί κάτι να πάει στραβά;

Οι Whereswilder και ο Evan Μαραγκουδάκης συνεργάζονται σε ένα νέο music video για ένα από τα πιο grooving τραγούδια της μπάντας, το “Evolution”, με αφορμή τα πρώτα του γενέθλια.

Το “Evolution” είναι το πρώτο official video από το άλμπουμ των Whereswilder Movement in Place, ένα άλμπουμ με επιρροές από την ψυχεδέλεια, την φανκ και την σόουλ της δεκαετίας του ’70, που κυκλοφόρησε από την United We Fly τον Νοέμβριο του 2021 και σε φυσική μορφή.

Βρείτε το Movement In Place σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

To video του “Evolution” δημιούργησαν οι Whereswilder και ο κινηματογραφιστής Evan Μαραγκουδάκης, γνωστός για την βραβευμένη στις Κάννες ταινία, Στον Θρόνο του Ξέρξη.

Το Movement In Place αποτελεί την 3η ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των Whereswilder. Στοιχεία από την μουσική πολυχρωμία της δεκαετίας του ’70, όπως soft rock, soul, και funk ντύνουν 13 νέες συνθέσεις, καθεμιά από τις οποίες περιγράφει και μία καθημερινή ιστορία που το Movement In Place μπορεί να συμβεί σε κάποιον.

Ως Movement In Place οι Whereswilder ορίζουν εκείνη τη νοητική διαδικασία που συντελείται όταν ο χρόνος «σταματάει» ξαφνικά, δίνοντάς σου την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο νους καταφέρνει να ταξιδέψει πιο γρήγορα από τη φρενήρη καθημερινότητα, γίνεται παρατηρητής της, την ερμηνεύει και -ενίοτε- οδηγείται σε μικρές στιγμές επιφοίτησης, ικανές να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης του σε σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό, τον περίγυρό του αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο ζει.

