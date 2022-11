To αγγλόφωνο alter ego του Τζίμη Πολιούδη, The Vagina Lips, επιστρέφει με το album Negative Feelings μετά από 2,5 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, που ουσιαστικά δεν ήταν απουσία καθώς όλο αυτό το διάστημα ήταν ενεργό το ελληνόφωνο project του MAZOHA.

Η δημιουργική διαδικασία του album ήταν περιπετειώδης. Τα ηχητικά αρχεία για δύο albums, μέσα σε αυτά και τα οκτώ κομμάτια του Negative Feelings, χάθηκαν από τον υπολογιστή του Τζίμη κάτω από άγνωστες συνθήκες και χρειάστηκε να τα ξαναγράψει όλα από την αρχή. Σε μια εποχή που είχε βυθιστεί σε αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα (εξ ου και ο τίτλος του δίσκου) μέσα από τις ηχογραφήσεις κατάφερε να βρει την εσωτερική του ισορροπία και να πάει παρακάτω.

Το Negative Feelings είναι ένα καθαρόαιμο indie album, πιστό στις post punk, shoegaze και 90s American rock επιρροές του Vagina Lips. Τόσο οι πιο mellow στιγμές (Intentions, Sad B4 It Was Cool) όσο και τα πιο up-tempo κομμάτια (Get Off The Train, It’s Alright, Another Hit, Modern World) χαρακτηρίζονται από έντονη χαρμολύπη, χωρίς όμως να «μαυρίζουν» τον ακροατή, αλλά αντίθετα μας ταξιδεύουν σε ένα θετικό, σχεδόν ονειρικό μοτίβο. Δεν λείπουν οι δυνατές και τραχιές ηχητικά στιγμές με κομμάτια όπως το “Braindead” και το “Tombstone” που σε πιάνουν από το λαιμό από την πρώτη νότα.

Κυκλοφορεί σε LP και Digital album στις 2 Δεκεμβρίου από την Ιnner Ear.

Ο δίσκος είναι διαθέσιμος για προ-παραγγελία εδώ.

Ακούστε το κομμάτι "Get Οff Τhe Train" και στο soundcloud.

