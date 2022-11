Από το νεοσύστατο label, Cat in The Room

Το νεοσύστατο label Cat in The Room, το οποίο δημιουργήθηκε από την Goodheart Productions, επανακυκλοφορεί για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 χρόνια το θρυλικό έργο Smog του Κυριάκου Σφέτσα, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες σύγχρονους συνθέτες. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον συνθέτη και την The Hubsters, όπου έχει αναλάβει την ψηφιακή διανομή, παρουσιάζει για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας του σε ψηφιακή μορφή.

Το Smog είναι ένα έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής αποτελούμενο από πέντε μέρη ίσης διάρκειας (18 λεπτών) με το καθένα να απαρτίζεται από ποικίλες μεταβλητές ακολουθίες. Δημιουργήθηκε από τον συνθέτη Κυριάκο Σφέτσα ως μουσική για το ομώνυμο μπαλέτο, έπειτα από ανάθεση του χορογράφου Michel Caserta. Η πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1974 από το Ensemble chorégraphique de Vitry στο Théâtre Jean-Vilar του Vitry-sur-Seine (Παρίσι). Ως μουσικό έργο απέκτησε με τα χρόνια διαστάσεις μύθου στην ηλεκτροακουστική-avant garde σκηνή τόσο για τον πλούτο και την αξία του ως σύνθεση όσο και για την ευφυή χρήση από τον συνθέτη των διαθέσιμων εκείνη την εποχή μέσων για την παραγωγή ηλεκτρικών ήχων και τον συνδυασμό τους με τους φυσικούς ήχους αλλά και για την τετρακαναλική ηχογράφηση και ζωντανή εκτέλεση.

Για την έκδοση έγινε νέο master ήχου και artwork σε συνεργασία με τον συνθέτη, του οποίου σημείωμα υπογράφει την συγκεκριμένη κυκλοφορία.

To Smog θα κυκλοφορήσει στις 9 Δεκεμβρίου 2022 σε έκδοση διπλού βινυλίου 180gr. με διανομή από την Coma Records.

