To Piano In The Shower με περισσότερα από 50 χιλιάδες Spotify streams, είναι από τα εγχώρια εναλλακτικά album που συζητήθηκαν μέσα στο 2022. Με τις αναμενόμενες καθυστερήσεις στην παγκόσμια παραγωγή βινυλίου, το ντεμπούτο του Noda Pappa που κυκλοφόρησε ψηφιακά τον Ιανουάριο, σε περιορισμένες (100) κασσέτες (πλέον sold out) τον Απρίλιο, σε CD τον Μάιο συνοδευόμενο από την επίσης sold out εμφάνιση του στη ταράτσα του Romantso, βρίσκει επιτέλους την πολυπόθητη για συλλέκτες και μη βινυλιακή εκδοχή του.

Σε μία glossy gatefold έκδοση που αφήνει τον απαραίτητο χώρο για το εντυπωσιακό σχέδιο του καλού του φίλου και συνεργάτη Benny Montero στο εσωτερικό, και συνοδευόμενο από το 70s friendly βαρύ βινύλιο των 180 γραμμαρίων, το Piano In The Shower είναι πλέον διαθέσιμο μέσα από την bandcamp σελίδα του καλλιτέχνη και σε επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, όπως το Mohxa clothing (Ζωοδόχου Πηγής 59, Εξάρχεια), το δισκάδικο Rock & Roll Circus (Σίνα 21, Κολωνάκι) και το γραφείο της Just Gazing Records στο 89 της Ασκληπιού.

Παράλληλα, με την πολύτιμη βοήθεια του σκηνοθέτη Chino λίγο μετά το καλοκαίρι και εκμεταλλευόμενος την ηρεμία της Σίφνου, ο Νώντας παρέδωσε την video εκδοχή του για το single “The Life I’m Not Living” αναδεικνύοντας τόσο την κωμική πλευρά που μπορούν να έχουν οι στίχοι του τραγουδιού όσο και την Americana διάθεση που υπάρχει σε σημεία του album.

Μέσα στον Δεκέμβριο, πιθανότατα κοντά στις γιορτές, η μπάντα Noda And The Pappas, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα για μία ακόμη ζωντανή εμφάνιση.

https://nodapappa.bandcamp.com/album/piano-in-the-shower

*Ακούστε ξανά το podcast - συνέντευξη του Noda Pappa για το avopolis.