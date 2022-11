Το “Sun Tribe Ritual” με αναφορές από Morricone μέχρι Καλιφορνέζικη psych pop μόλις κυκλοφόρησε σε διανομή Just Gazing Records

Τους γνωρίσαμε με το ντεμπούτο “Twisted Collage” του 2019 και τα εγχώρια ραδιόφωνα υποστήριξαν την διασκευή τους στο περίφημο “Ladybird” της Nancy Sinatra με τον Lee Hazelwood.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2022 και μία μόλις μέρα μετά τα γενέθλια του Ennio Morricone επιστρέφουν με ένα ακόμη single προπομπό του επερχόμενου (18/11) album τους “Β-Movie Sundown” (ψηφιακή κυκλοφορία της Just Gazing, σε βινύλιο μέσα στο 2023 από την B-Otherside Records και σε κασέτα μέσω της Bitter Tea Records). To “Sun Tribe Ritual” με την συμμετοχή της Αυστριακής neo-psych-rocker Juleah αγκαλιάζει την cinematic pop όπως την δίδαξε ο Έννιο Μορικόνε και την εξελίσσει με τεχνικές που συγγενεύουν ηχητικά με τις desert - psyche rock διαθέσεις που έχουν μπάντες όπως οι Allah Las, οι Mystic Braves και οι The Growlers μεταξύ άλλων.

Οι ίδιοι προσδιορίζονται σαν μια surf/psych pop μπάντα που δημιουργήθηκε το 2019 με έδρα την Αθήνα, και αποτελείται από τους: Κώστα Μηλιαρά (φωνή, κιθάρα), Γιώργο Παπακώστα (πλήκτρα), Βασίλη Γάκη (μπάσο, φωνητικά) και Δημήτρη Καλονάρο (ντραμς).

Ακούστε το single στο Spotify:

https://open.spotify.com/track/16UwACmjfADONVgFI3pNB1?si=65e4ec2b7e924e38