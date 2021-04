Οι Uncensored συστήνονται με το ελληνόφωνο ντεμπούτο τους

Το αγαπημένο ντουέτο του ελληνικού κοινού ανέβασε τον «πυρετό της ερήμου» στο νέο του δίσκο, The Last Exit και «κόλλησε» τάσεις φυγής τον Άγγελο Κλειτσίκα που μίλησε με τους Still Corners για όλα όσα τους κρατάνε ζωντανούς αυτό τον καιρό.