Ο Mr. Z και ο "Cosmos"

news.team

Δημοσίευση: 02 Απριλίου 2021

Το νέο βίντεο που οδηγεί την καμπάνια ψηφιακής προώθησης του album Out Of Orbit μοιράζεται σήμερα ο αθηναίος dj και παραγωγός, Mr. Z.

To “Cosmos” που ακούγεται σαν να βγήκε από ξεχασμένες μπομπίνες των ESG, είναι μακράν η πιο χορευτική στιγμή του Mr. Z και ίσως η μοναδική σύνθεση που βγάζει τον ήχο του από το beatmaking, jazzy και library ήχο που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της Out Of Orbit σειράς ηχογραφήσεων.

Παράλληλα και σε επίπεδο αισθητικής έχουμε την video εκδοχή της Ειρήνης Βιανέλλη που καταθέτει την δική της pop άποψη. Η λούπα της μπορεί να είναι μόλις μερικά δευτερόλεπτα, αλλά ο τρόπος που δένει πάνω στο no wave beat του Ζ δημιουργεί την ευχάριστη κοσμική έκπληξη που είναι το "Cosmos".





Ο Μr.Z κατά κόσμον Ζώης Χαλκιόπουλος σπούδασε στα δισκάδικα της Αθήνας και η πόλη του ανταπέδωσε την αγάπη της, χρίζοντας τον μέσω του free press Athens Voice ως τον καλύτερο dj για το 2012.

Με τη φήμη του αγαπημένου DJ πολλών bars και χώρων του κέντρου της πόλης να τον ακολουθεί και έχοντας πραγματοποιήσει δεκάδες πετυχημένα θεματικά events, έχει μοιραστεί τα decks με κορυφαία dj ονόματα και παραγωγούς της χώρας. Είναι ενεργό μέλος του mobile party Needless και ιδρυτής του παζαριού δίσκων, ΜΠΙΤ ΠΑΖΑΑΡ. Λίγος κόσμος γνωρίζει ότι οι επαφές του στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη σκηνή της Ανατολής τον έχρισαν έναν από τους πιο επιδραστικούς συλλέκτες στην αναβίωση του ανατολίτικου ήχου, κάτι που σύντομα θα επιβεβαιώσει με μία σειρά από εκλέκτικ Spotify playlists.

αλλά και τις ραδιοφωνικές του εκπομπές στο avopolisradio.gr κάθε Πέμπτη 2-4μμ και Στο Κόκκινο, 105,5 κάθε Τρίτη βράδυ. Από τις άγνωστες ελληνικές μπάντες της ψυχεδέλειας των 60s και την παγκόσμια jazz των 70s, μέχρι τις πιο σύγχρονες ηλεκτρονικές κυκλοφορίες, ο Mr.Z έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να διευρύνει τα όρια της αγαπημένης του συνήθειας, δηλαδή της αναζήτησης και συλλογής βινυλίου. Ο Mr. Z παραπάνω από μία δεκαετία μοιράζεται το εκλεκτικό του μουσικό γούστο μέσω του blog του, Naked Sides αλλά και της στήλης του εδώ στο Avopolis, Diggin'

Ένα μέρος αυτού του αέναου ψαξίματος για το τέλειο sample απολαμβάνει κανείς στη νέα του ψηφιακή κυκλοφορία Out Of Orbit:

Το άλμπουμ του «δικού μας» Ζώη Χαλκιόπουλου, Out Of Orbit, μόλις κυκλοφόρησε από την Just Gazing και μαζί έχουμε και το πρώτο βίντεο από αυτό.