Επανακυκλοφορούν δύο δίσκοι των Last Drive

Το ντεμπούτο (Underworld Shakedown) και ο τελευταίος, ομώνυμος δίσκος των Last Drive κόβονται και πάλι σε βινύλιο από τις The Lab Records & Labyrinth of Thoughts.

Δύο δίσκοι των Last Drive πρόκειται να κυκλοφορήσουν και πάλι σε βινύλιο από τις The Lab Records & Labyrinth of Thoughts.

Το ντεμπούτο των Last Drive, Underworld Shakedown και ο τελευταίος, ομώνυμος δίσκος της μπάντας θα είναι και πάλι διαθέσιμα σε βινύλιο από τις 14 Μαΐου.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά άλμπουμ που τάραξαν τα νερά της εγχώριας ανεξάρτητης αγγλόφωνης δισκογραφίας, προβάλλοντας και επικυρώνοντας την αξία ενός ιδιοφυούς έργου και μιας βαριάς κληρονομιάς.

Το Underworld Shakedown, το πρώτο άλμπουμ της μπάντας κυκλοφόρησε το 1986 από την Hitchhyke Records. Ο χρόνος το έχει κατατάξει ανάμεσα στα κορυφαία garage-rock άλμπουμ σε διεθνές επίπεδο, καθώς άνοιξε στους Drive το δρόμο πέρα από τα σύνορα. Κυκλοφόρησε στην Ευρώπη και το σινγκλ από αυτό στις ΗΠΑ, ενώ δύο από τα τραγούδια του ("Every Night" και "Night of the Phantom") έντυσαν σκηνές από το Τοπίο στην Ομίχλη του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Έπειτα από 28 χρόνια, το 2014 επανεκδόθηκε σε βινύλιο από τις Τhe Lab Records και Labyrinth of Thoughts.

Πρόκειται για την δεύτερη κοπή της εξαντλημένης επανέκδοσης του 2014 και θα κυκλοφορήσει σε 500 neon green βινύλια.

Το ομώνυμο The Last Drive κυκλοφόρησε το 2018 από τα ίδια label. O δίσκος αφιερώθηκε στη Drive Tribe, την κοινότητα των φίλων του γκρουπ και στη μνήμη του αγαπημένου Fred Cole των Dead Moon. Το άλμπουμ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και εξαντλήθηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να επανακυκλοφορήσει έπειτα από 4 μήνες σε διάφανο βινύλιο.

Η τρίτη κοπή του ξεχωριστού αυτού άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε 200 Οxblood βινύλια.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.