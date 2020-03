Με ηγέτη τον Στέλιο «Σαλβαδόρ» Παπαϊωάννου, τα Μωρά Στη Φωτιά είχαν ήδη 4 περίπου χρόνια παρουσίας όταν βγήκε το θρυλικό τους ντεμπούτο Μωρά Στη Φωτιά στην Ano-Kato Records, τον Φεβρουάριο του 1988. Έκτοτε, θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στο εγχώριο ροκ, με το "Μανιφέστο" και μερικά ακόμα τραγούδια να έχουν γίνει θρυλικές επιτυχίες.Τώρα, τα Μωρά Στη Φωτιά προσφέρουν μια νέα εκδοχή του "Μανιφέστο", ηχογραφημένη στα περίφημα στούντιο Friary του Λονδίνου -και μάλιστα στην κονσόλα που χρησιμοποιούσε ο Prince και χαϊδευτικά είναι γνωστή ως «Jacqueline»: μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Μανιφέστο 2020" λειτουργεί ως promo για μια νέα best of συλλογή από τα Μωρά Στη Φωτιά, η οποία έχει τίλο Κάτω Στην Πόλη και κυκλοφορεί (ψηφιακά και σε βινύλιο 180 γραμμαρίων) από την Plus Rec σε διανομή Panik. Οι επιλογές από το ήδη γνωστό υλικό της μπάντας προσφέρονται με καινούρια ηχητική επεξεργασία (remastered), σε μια προσπάθεια προσαρμογής τους στα σημερινά δεδομένα. Εκτός από το "Μανιφέστο", εκ νέου έχει ηχογραφηθεί και το "Κάτω Στην Πόλη".Πατώντας εδώ , μπορείτε να διαβάσετε την εφ' όλης της ύλης κουβέντα που έκανε ο Στέλιος Σαλβαδόρ με τον Κώστα Ζιούλη για τις σελίδες μας, πίσω στον Δεκέμβρη του 2018.