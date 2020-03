Ξεκινώντας το 2005 από την Αθήνα ως «παιδί« του Ηρακλή Αναστασιάδη και του Κώστα Αντωνιάδη, οι GAD. μπήκαν στη δισκογραφία το 2007 με το άλμπουμ System May Fall και πέτυχαν να γνωρίσουν αξιοσημείωτη αποδοχή ανάμεσα στο εγχώριο εναλλακτικό κοινό, χάρη κυρίως στην επιτυχία του "Waves" (2010).Το γκρουπ χάθηκε από το «ραντάρ» μετά από κάποια non-album singles πίσω στο 2015, επιστρέφει όμως τώρα με το ολοκαίνουριο τραγούδι "This Can’t Be Love", το οποίο μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "This Can’t Be Love" σχεδιαζόταν ως αρχή για μια νέα σειρά κυκλοφοριών για λογαριασμό του label The Sound Of Everything, οι οποίες θα συνοδεύονταν και από την επιστροφή των GAD. στις ζωντανές εμφανίσεις. Η παρούσα κατάσταση με τον κορωνοϊό, ωστόσο, έχει παγώσει για την ώρα όλες αυτές τις δράσεις (και) στη χώρα μας, οπότε αναμένουμε νεότερα εκ μέρους της μπάντας αργότερα μέσα στη χρονιά.