Παρά τη σποραδικότατη παρουσία τους στη δισκογραφία και τις διάφορες ανακατατάξεις στη σύνθεσή τους, οι Northwind δεν διαλύθηκαν ποτέ από το 1981, όταν και συγκροτήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ θεωρούνται ανάμεσα στους πρωτοπόρους της heavy metal αισθητικής για τα μουσικά δεδομένα της χώρας μας -χάρη κυρίως στο πολυσυζητημένο 2ο τους άλμπουμ Mythology (1987).Τώρα, 33 χρόνια μετά, το ιστορικό γκρουπ είναι έτοιμο να δώσει και πάλι το δισκογραφικό παρών. Και έτσι, στα πλαίσια του σχετικού promo, δίνει στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο τραγούδι με τίτλο "King Alexander The Third": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "King Alexander The Third" προλογίζει το νέο άλμπουμ History, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου από τη No Remorse Records.