ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρά τις συζητήσεις επί συζητήσεων που προξένησε το ντεμπούτο τους Riza πίσω στο 2014, οι Villagers Of Ioannina City δεν γύρισαν κανένα βιντεοκλίπ για να συνοδεύσει τα πιο γνωστά του τραγούδια, αρκούμενοι στη στόμα-με-στόμα δυναμική που ανέπτυσσαν, φέρνοντας ολοένα και περισσότερο κόσμο στις συναυλίες τους.Τώρα, όμως, ενόψει μία ακόμα μεγάλης συναυλίας στην Αθήνα -παίζουν το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, στο γήπεδο Tae Kwon Do- έφτασε η ώρα να γίνει κι αυτό. Στον σύνδεσμο λοιπόν παρακάτω, μπορείτε να δείτε το πρώτο επίσημο βιντεοκλίπ της καριέρας τους για το τραγούδι "For The Innocent", σκηνοθετημένο από τον Στάθη Μήτσιο, με άτυπους πρωταγωνιστές διάφορους fans της μπάντας από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το "For The Innocent" προέρχεται από τον αγγλόφωνο κύκλο του πρόσφατου άλμπουμ Age Of Aquarius, που βγήκε μέσα στο 2019 από τη Mantra Records. Πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε γι' αυτό στις σελίδες μας ο Χρυσόστομος Τσαπραΐλης.Εκτός από promo για την προαναφερόμενη συναυλία (για την οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ ), το κλιπ «προλογίζει» και την κυκλοφορία του Age Of Aquarius σε φυσική μορφή: θα βγει στις 3 Απριλίου, από τη Napalm.Μετά την Αθήνα, οι Villagers Of Ioannina City θα παίξουν στο Ηράκλειο της Κρήτης (Cine Studio, Σάββατο 22 + Κυριακή 23 Φεβρουαρίου), στην έδρα τους στα Γιάννενα (Stage Ioannina, Σάββατο 29 Φεβρουαρίου), στη Λευκωσία της Κύπρου (Downtown Live, Παρασκευή 6 Μαρτίου), στο Principal της Θεσσαλονίκης (Παρασκευή 20 Μαρτίου), στην Πάτρα (Royal Theater, Παρασκευή 27 Μαρτίου) και τέλος στην Κέρκυρα (7 Τεχνών Τόπος, Σάββατο 28 Μαρτίου).