ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιθυμώντας να εκμεταλλευτούν τον ξεχωριστό χώρο του Skrow Theater, 4 αθηναϊκές μπάντες συνεργάστηκαν για να φτιαχτεί μια ιδιαίτερη βίντεο-ενότητα, την οποία και δίνουν τώρα στη δημοσιότητα: μπορείτε να δείτε το σχετικό κλιπ, διάρκειας 18 λεπτών και 45 δευτερολέπτων, στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Ο λόγος για τους Ghone, Church Οf Τhe Sea, Nochnoy Dozor και Spineless, οι οποίοι βρέθηκαν στη σκηνή του Skrow και έπαιξαν live κομμάτια από το υλικό τους, στοχεύοντας σε μια συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κλιμάκωση. Πιο συγκεκριμένα, ακούγονται τα "Interlude #1", "Ιnterlude #2" και "Interlude #3" από τους Ghone, το "No One Deserves" από τους Church Of The Sea, το "In The Mire" από τους Nochnoy Dozor και το "Fires & Beasts" από τους Spineless.Εντωμεταξύ, 3 από τις 4 συμμετέχουσες μπάντες -οι Nochnoy Dozor, Church Οf Τhe Sea και Ghone- θα εμφανιστούν μαζί ζωντανά στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τα εισιτήρια, πατήστε εδώ