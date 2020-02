Παρότι ο Cayetano επέστρεψε μέσα στο 2019 με το concept album Melanie (δείτε τι έγραψε γι' αυτό στις σελίδες μας η Τάνια Σκραπαλιώρη, πατώντας εδώ ), ξαναγυρνά τώρα στο προσκήνιο με στόχο, όπως διαβάζουμε, «να κλείσει τη λούπα ενός ταξιδιού που κρατάει πια 15 χρόνια».Κυκλοφορεί έτσι το ολοκαίνουριο single "Strange Me" μέσω της High Hop Records, το οποίο μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Στέργιος Φουρκιώτης.Το "Strange Me" θα είναι μεμονωμένη κυκλοφορία και όχι πρόλογος κάποιας νέας δουλειάς εκ μέρους του Γιώργου Μπρατάνη. Στο b-side φιλοξενούνται εντωμεταξύ οι The Unsound Mind, που επιμελούνται ενός remix στο κομμάτι. Πριν λίγες ημέρες είδαμε το αθηναϊκό τρίο να ανοίγει τη συναυλία του Cayetano στα St. Paul's Sessions (δείτε εδώ ), ο οποίος θα είναι και παραγωγός στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Αναμένεται μέσα στο 2020, επίσης από τη High Hop Records.