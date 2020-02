Μέσα στο 2019, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης επέστρεψε στη δισκογραφία με την The Boy ιδιότητά του, καταθέτοντας με την Παραδουλεύτρα ένα από τα πιο συζητημένα άλμπουμ της χρονιάς: πατώντας εδώ , μπορείτε να διαβάσετε τι έγραψε γι' αυτό στις σελίδες μας η Τάνια Σκραπαλιώρη.Το 2020, από την άλλη, ξεκινά με τον Βούλγαρη να επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Η νέα του ταινία Winona είναι έτοιμη και αύριο Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου κάνει την πρεμιέρα της στα αθηναϊκά σινεμά, σε διανομή Weird Wave (διάρκεια: 88 λεπτά). Πρωταγωνιστούν οι Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Ηρώ-Ελένη Μπέζου και Δάφνη Πατάκια.Το soundtrack της ταινίας έφτιαξαν από κοινού ο ίδιος ο The Boy με τη Δεσποινίς Τρίχρωμη και μπορείτε να το ακούσετε ολόκληρο μέσω BandCamp, πατώντας εδώ . Κυκλοφορεί επισήμως την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, μαζί με την ταινία, τόσο ψηφιακά, όσο και σε 200 κόπιες βινυλίου.«Είναι µια ταινία -παιχνίδι», σχολιάζει ο ίδιος ο The Boy για την 5η του μεγάλου μήκους δημιουργία, την οποία γύρισε εξολοκλήρου σε μια παραλία της Άνδρου. Και συμπληρώνει: «δεν ξέρεις πότε σου λέει αλήθεια και πότε ψέµατα. Σε διασκεδάζει επειδή δε θέλει να σε στεναχωρήσει. Άλλοτε είναι τρελή κωµωδία, άλλοτε µιούζικαλ ή ταινία µυστηρίου ή µελόδραµα. Οι ηρωίδες οδηγούν προσεκτικά τους θεατές σε µία κρυφή και αποκαλυπτική στιγµή».