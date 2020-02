St. Paul's Sessions, τέταρτος χρονος·. Στη νέα αυτή εκδοχή απουσιάζει ηχηρά και αναντίρρητα η δυναμική του εκκλησιαστικού venue, η μουσική ωστόσο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, προσφέροντας υψηλή ποιοτική στάθμη.Η στρατηγική γειτνίαση της νέας στέγης των St. Paul's Sessions με την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου (όπου είχαν διεξαχθεί όλες οι προηγούμενες εκδοχές τους) δεν είχε πάντως την παραμικρή ενεργειακή επενέργεια στο συναυλιακό αποτύπωμα της βραδιάς: η ξερή αίθουσα του Ζαππείου και οι αποστειρωμένοι φύλακες που με ζήλο απαγόρευαν στους προσερχόμενους να πατήσουν στο χαρακτηριστικό πλακόστρωτο αίθριο του Μεγάρου, συνέθεταν–τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε τον χώρο όπου θα βλέπαμε ξανά τον Cayetano.Ευτυχώς την κατάσταση ήρθε να εκτρέψει προς ανέλπιστα θετική ατραπό η εναρκτήρια performance της βραδιάς, με τουςνα αναδύονται μέσα από τον αφρό της Παρασκευής σαν εκείνο ακριβώς το νέο και άγνωστο που έψαχνες να ανακαλύψεις. Μια ενδιαφέρουσα ηχητική πρότασηκατατέθηκε ενώπιον του κοινού με όλη εκείνη την άδολη γοητεία ενός σχήματος που μετά βίας έχει ανεβάσει ένα τραγούδι στο YouTube. Το οποίο –φέροντας τον ευφάνταστο τίτλο "All The Babes (On The Dancefloor)"– κορύφωσε την εμφάνισή τους, απολήγοντας σε μια νοερή σημείωση της περίπτωσής τους, ώστε να αγοραστεί ο δίσκος τους όταν με το καλό κυκλοφορήσει, το φθινόπωρο του 2020.Για τον, ο οποίος ανέλαβε τη σκυτάλη αμέσως μετά παίρνοντας θέση πίσω απ’ τα πλήκτρα του, οι συστάσεις περιττεύουν. Πρόκειται για έναν μουσικό που σε κερδίζει με το πρώτο μέτρο·. Η performance αυτή του (κατά κόσμον) Γιώργου Μπρατάνη περιστράφηκε –όπως ήταν αναμενόμενο–, ξετυλίγοντας από την αρχή τον μουσικό χάρτη που διαβάζει η ηρωίδα του ψάχνοντας στα σοκάκια, στα νησιά και στα βουνά της ηχητικής του μυθοπλασίας για την αγάπη. Πιανιστικά μέρη με τρυφερά electronics εναλλάσσονταν με upbeat κομμάτια, λαμπρά δείγματα των ικανοτήτων του Cayetano ως dance παραγωγού. Με την πολύτιμη σύμπραξη τουστα ηλεκτρονικά κρουστά, τα οποία ωστόσο διατηρούσαν την ιδιαίτερη ππου χαρακτηρίζει πάντα τις συνθέσεις του Μπρατάνη.Το παραμύθι του Cayetano γι' αυτό το βράδυ της Παρασκευής είχε ως επιμύθιο την παρουσίαση του νέου του single “Strange Me”:, που λες και έρρεαν από ένα πολύ γήινο όνειρο –κυκλοφορεί αύριο Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει και ένα remix από τους Unsound Mind.Ήταν αδύνατον βέβαια να μη σκεφτούμε πόσο ωραία θα ήταν να γνωρίσουμε τους Unsound Mind και να ξαναγαπήσουμε τον Cayetano καθισμένοι στους πάγκους της μικρής μα θαυματουργής Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου, τυλιγμένοι στη μοναδική της ατμόσφαιρα. Αλλά, θα πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε να απολαμβάνουμε τη συναυλιακή πρόταση των St. Paul's Sessions και εκτός του χώρου που μάθαμε να θεωρούμε ως «φυσικού» τους.