Δείτε το νέο βιντεοκλίπ των Bombing The Avenue, αποκλειστικά στο Avopolis

Οι Bombing The Avenue σχηματίστηκαν το 2010 στη Βάρη της Αττικής από 3 αδέρφια κι έπαιξαν στο Schoolwave Festival του 2011, μπαίνοντας κατόπιν και στη δισκογραφία. Το 2013 κέρδισαν το ελληνικό σκέλος του διεθνούς διαγωνισμού Battle of the Bands, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό της Ταϊλάνδης (2014).Τελευταία τους μέχρι σήμερα δουλειά ήταν το άλμπουμ του 2015 Civil Servant, φέτος όμως το εγχώριο τρίο ανήγγειλε ότι έρχεται νέο άλμπουμ. Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo δίνεται τώρα στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο τραγούδι ονόματι "Pissings": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Jay Chris (ο ντράμερ της μπάντας), το οποίο κι έδωσαν σε πρώτη αποκλειστική διάθεση στο site μας.Το "Pissings" είναι σε παραγωγή της ίδιας της μπάντας και του Άλεξ Μπόλπαση και είναι προάγγελος του άλμπουμ Dysfunctional, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Just Gazing Records. Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, μάλιστα, οι Bombing The Avenue θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά live το νέο τους υλικό στο Six d.o.g.s. Περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ