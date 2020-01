Τις δυνάμεις τους στην ελληνόφωνη τραγουδοποιία δοκιμάζουν για πρώτη φορά η Κατερίνα Ντούσκα και ο Leon Of Athens, παρουσιάζοντας μια συνεργασία με τίτλο "Άνεμος": μπορείτε να την ακούσετε στο τέλος της είδησης, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησαν οι Danny & Loco.Η Ντούσκα έγινε ευρύτερα γνωστή εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι "Better Love", που στάθηκε αφορμή για να συμπράξει καλλιτεχνικά με τον Τιμολέοντα Βερέμη (Leon Of Athens).Τη μουσική στον "Άνεμο" συνυπογράφουν οι δυο τους μαζί με τον David Sneddon, ενώ στην παραγωγή βρίσκουμε τον Ekelon με τον Anu Pillai. Το κομμάτι κυκλοφορεί ως ψηφιακό single από τη Mimosa's Dream Records, σε διανομή Minos-EMI.Ο Leon Of Athens, εντωμεταξύ, προετοιμάζεται για 2 live εμφανίσεις στο Six d.o.g.s., την Παρασκευή 17 και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, στις οποίες θα παρουσιάσει τη νέα του δουλειά (αναμένεται μέσα στο 2020) μαζί με παλιότερα τραγούδια και επιλεγμένες διασκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ