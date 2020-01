ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

φωτογραφία: Έφη Νικολάου

Μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο απολαμβάνει ο Τζίμης Πολιούδης τελευταία, ο οποίος πέτυχε δύο σερί χρονιές να μπει στις εγχώριες προτάσεις των συντακτών και συνεργατών μας -μία το 2018 ως Vagina Lips με το άλμπουμ Generation Y (δείτε τι έγραψε στις σελίδες μας η Τάνια Σκραπαλιώρη, πατώντας εδώ ) και μία το 2019 ως Mazoha, με τον δίσκο Μπάσταρδο (δείτε τι έγραψε ο Άγγελος Κλειτσίκας εδώ ).Τώρα, ο Πολιούδης επιστρέφει στην αγγλόφωνη έκφραση με τους Vagina Lips: στον σύνδεσμο παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το ολοκαίνουριο κομμάτι "I Don't Want This Day To End", που έχει επιρροές από τους καλλιτέχνες της ιστορικής Sarah Records και είναι, όπως μαθαίνουμε «ωδή στην μεγαλοσύνη και στην ειλικρίνεια του έρωτα».Το "I Don't Want This Day To End" προλογίζει το νέο άλμπουμ Outside Forever, το οποίο θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου από την Inner Ear (ψηφιακά και σε βινύλιο). Σύμφωνα με τον ίδιο τον Πολιούδη, θα είναι η πιο indie δουλειά του μέχρι σήμερα.