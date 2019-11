Η επετειακή επανέκδοση του Abbey Road των Beatles πουλάει και στην Ελλάδα

Έκανε αίσθηση διεθνώς η σούπερ, επετειακή επανέκδοση του Abbey Road των Beatles (1969), με αφορμή τα 50 χρόνια του άλμπουμ -και είδαμε και το παράδοξο, να καταφέρνει να ξαναπιάσει το νούμερο 1 της Βρετανίας, ξεπερνώντας όλον τον σύγχρονο ανταγωνισμό.Αλλά και στα καθ' ημάς υπάρχει αγοραστικό ρεύμα, όπως δείχνουν τα στοιχεία που μας κοινοποίησε ο Μουσικός ΙΑΝΟΣ από τις πωλήσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη.Αυτοί είναι λοιπόν οι 10 πρόσφατοι -εγχώριοι και διεθνείς- δίσκοι τους οποίους αγόρασε περισσότερο ο κόσμος, για την εβδομάδα από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 6 Οκτωβρίου:1. ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ: Ταξιδιώτης Του Ονείρου... Σ' Ένα Σύννεφο [DMS]2. ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Άγρυπνο Φεγγάρι [Ianos]3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: Εδώ & Εκεί [Fishbowl]4. ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: The Soul Of Epirus [Artway-Τεχνότροπον]5. ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ: Λιάκος vs Εισβολέας [Fishbowl]6. ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ & ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: Τι Λέει Η Αλεπού [Cantini]7. ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παραλογές Του Άχρηστου8. ΔΙΑΦΟΡΟΙ: Once Upon A Time In Hollywood soundtrack [Sony Music]9. ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ: Μια Τρύπα Στον Καιρό... Κύριε Μάνο [Minos-EMI]10. THE BEATLES: Abbey Road Deluxe Edition 2019 [Apple]