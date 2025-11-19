Indiewave Nights: Δύο νύχτες γεμάτες indie και alternative ήχους στο Ρομάντσο

Συγκεκριμένα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στην σκηνή του Ρομάντσο, θα εμφανιστούν οι: Σταύρος Άλλος, Tony Bluebird, Xanthí, Βασίλης Ράλλης και ως special guest, η Cilia Katrali. Αντίστοιχα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, οι: Ραστώνη, Katscenes, Selini, Χρήστος Βέργος και μετά τα μεσάνυχτα, θα ακολουθήσει after live show στο υπόγειο με τον Capétte.

Ακούστε την playlist του Indiewave - και γνωρίστε τα music acts του Indiewave Nights:

SPOTIFY LINK

WHO IS WHO

Βασίλης Ράλλης

Τραγουδοποιός, κιθαρίστας και δημιουργός με πολυδιάστατη πορεία στην ελληνική indie σκηνή. Από το ντεμπούτο του «Ανησυχία, Αταξία και Ανασφάλεια» έως το πιο πρόσφατο «Όχι άλλα δάκρυα», έχει κυκλοφορήσει έξι προσωπικά albums και συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Ψαραντώνης και ο Frank Panx. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως σκηνοθέτης, μουσικός θεάτρου και συγγραφέας, ενώ οι ζωντανές του εμφανίσεις συνδυάζουν rock, darkwave και ελληνικό εναλλακτικό τραγούδι.

Xanthí

Τραγουδοποιός και μουσική παραγωγός, δραστηριοποιείται στην αγγλόφωνη underground σκηνή της Αθήνας από το 2008 ως blondie.g.d.. Η μουσική της κινείται ανάμεσα σε pop, ηλεκτρονικούς και synth ήχους, ενώ τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί ελληνόφωνα singles όπως «Αν», «Σκοτάδια» και «Δεν Είσαι Techno» (2025, Vinyl Records).

Tony Bluebird

Το μουσικό alter ego του Αντώνη Κωνσταντάρα, ανεξάρτητου καλλιτέχνη από την Αθήνα. Με επιρροές από Prodigy και Gorillaz, φέρνει ενέργεια και χορό στη σκηνή, συνδυάζοντας urban και indie ήχους. Μέλος συγκροτημάτων όπως οι Strawberry Pills και Le Page, έχει κυκλοφορήσει επτά singles και δύο EP και ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ.

Σταύρος Άλλος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε και σπούδασε και τα παράτησε και έγινε ηχολήπτης και μουσικός και τραγουδιστής και πριν 2 χρόνια έβγαλε ένα δίσκο που λέγεται "Για Τη Νόρα" στην Αθήνα. Μαζί του στη μπάντα, ο Σέρχιος Βούδρης και ο Τάκης Στεργίου. Η μουσική είναι φολκ-ροκ με ελληνικό στίχο. Στον ελεύθερο του χρόνο αλλάζει θέση στα έπιπλα και ηχογραφεί σε μαγνητικά μέσα.

Cilia Katrali

Τραγουδοποιός και ηθοποιός με ιδιαίτερη παρουσία στην ελληνική indie σκηνή. Στο άλμπουμ «Πατίνια στο φεγγάρι», αφηγείται παράξενες ιστορίες της πόλης και της υπαίθρου με indie ηχοχρώματα, ενώ συνδυάζει θεατρικότητα και πειραματισμό σε μουσικά είδη.

Ραστώνη

Με καταγωγή από τα Χανιά, σπουδάζει Κινηματογράφο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δημιουργεί μουσική βασισμένη σε προσωπικές και βιωματικές εμπειρίες. Το πρώτο της άλμπουμ «Πάνω απ’ τη στάχτη/Κάτω απ’ τα κύματα» κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024.

Katscenes

Σόλο project με DIY αισθητική που ξεκίνησε το 2020 με το κομμάτι «Αθήνα θες;». Η μουσική κινείται ανάμεσα σε samples, beats, synths και μίνιμαλ πιανιστικές συνθέσεις, δίνοντας έμφαση στον στίχο και τα συναισθήματα. Κυκλοφορίες: «Καρουζέλ», «Ηχώ», EP «Ωραία μέρα αυτή για να κλάψεις», και «ΜΠΛΑΚ» (2025, Vinyl Records).

Selini

Εκπροσωπεί τη νέα γενιά της ελληνικής pop σκηνής, με έντονη παρουσία, αυθεντικό στυλ και μοναδική αισθητική. Η πρώτη της κυκλοφορία, το «Φλερτ», έγινε το ξεκίνημα μιας δημιουργικής πορείας που συνδυάζει μουσική, θεατρικότητα, συναίσθημα και θηλυκή ενέργεια. Με την all-femme μπάντα της στο πλευρό της, γεμίζει τη σκηνή με ρυθμό, φως και ανεπιτήδευτη αυτοπεποίθηση.

Χρήστος Βέργος

Τραγουδοποιός και ζει στην Αθήνα. Παντρεύει τη σύγχρονη folk με στοιχεία alternative και indie rock, δημιουργώντας έναν ήχο αυθεντικά προσωπικό, μελωδικό και διαχρονικά συγκινητικό.

Capétte

Μουσικός παραγωγός, τραγουδοποιός και DJ, πειραματίζεται με fusion, darkwave και queer ήχους, συνδυάζοντας ηλεκτρονική μουσική με ελληνικά παραδοσιακά και έντεχνα στοιχεία. Κυκλοφορίες: «Electra» (2020), «Moskau» (2023) και «Trauma Dump» (2024).

Πληροφορίες

Τοποθεσία: ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα 10552

Ημερομηνίες: Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Είσοδος: Προπώληση: 12€ μονοήμερο | 20€ διήμερο | Ταμείο: 14€ ανά ημέρα

Εισιτήρια: https://bios.gr/bios/event.php?id=195

FB Event