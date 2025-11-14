Πληροφορίες

"The Sea Inside": Ο Στέλιος Χατζηκαλέας βουτάει σε νέους ήχους στο Baumstrasse

Ο τρομπετίστας Στέλιος Χατζηκαλέας παρουσιάζει για πρώτη φορά το νέο του project "The Sea Inside" την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στο Baumstrasse, μαζί με ένα κορυφαίο κουαρτέτο της σύγχρονης ελληνικής τζαζ.

Στέλιος Χατζηκαλέας
Avopolis Team

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, παρουσιάζει τη νέα του δουλειά με τίτλο "Τhe Sea Inside", την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στο Baumstrasse, μαζί με τρεις από τους πιο αναγνωρισμένους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής τζαζ σκηνής.

To νέο κουαρτέτο παρουσιάζει ανέκδοτες συνθέσεις των τελευταίων ετών, που πρόκειται πολύ σύντομα να ηχογραφούν και να αποτελέσουν τον 4ο προσωπικό δίσκο του τρομπετίστα. Αφορμή αυτή τη φορά, η θάλασσα.

Οι ρίζες του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή τζαζ αισθητική, το φλερτ με την ποπ και την κλασσική μουσική ορίζουν τη μουσική του μέχρι και σήμερα. Από το 2012 υφαίνει με λυρισμό κι εσωτερικότητα τις σύγχρονες τάσεις στον αυτοσχεδιασμό και κατατάσσεται στις πιο συνεπείς φιγούρες της εγχώριας τζαζ κοινότητας παρόλο το διεθνές του μουσικό προφίλ. Μαζί του στην καινούργια του προσπάθεια, κορυφαίοι μουσικοί της νέας γενιάς που εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Συντελεστές:

 Στέλιος Χατζηκαλέας – Τρομπέτα

Μιχάλης Τσιφτσής - Κιθάρα

Λάμπρος Παπανικολάου – Μπάσο

Βασίλης Παναγιωτόπουλος – Τύμπανα

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21.30

Γενική Είσοδος: 15 Ευρώ, Μειωμένο 12 Ευρώ (Φοιτητικά, Ανέργων, ΑμΕα)

Προπώληση Εισιτηρίων:

TICKETSERVICES

Ταμείο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Τ: 2107234567

https://www.ticketservices.gr/event/baumstrasse-stelios-chatzikaleas-new-quartet/?lang=el

Baumstrasse, Δρόμος με Δέντρα

Σερβιών 8 (2ος Όροφος)

Βοτανικός, Αθήνα

Social Media:

Instagram

Bandcamp

Facebook

Website

 

 

