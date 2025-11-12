Πληροφορίες

Οι NEKROTSOULITHRA στην πιο εκρηκτική trash fiesta της χρονιάς

Full face, κουτάκια μπύρας, rave, γυαλιά ηλίου και power disco από τα 80s και 90s: το φαινόμενο NEKROTSOULITHRA επανέρχεται για ένα "Boiler Room Style" live που υπόσχεται μουσικό χάος, αυτοσαρκασμό και ατελείωτο χορό.

NEKROTSOULITHRA
Avopolis Team

Οι NEKROTSOULITHRA επιστρέφουν για να προκαλέσουν ξανά μουσικό πανικό, αυτή τη φορά στο Oddity Club, σε ένα "Boiler Room Style" live που υπόσχεται απόλυτο trash χάος. Η βραδιά, που παρουσιάζει η R2D2, φέρνει πίσω το φαινόμενο που ένωσε power disco, ελληνική trash dance pop των 80s και 90s, rave ρυθμούς και ανελέητο αυτοσαρκασμό. Full face, κουτάκια μπύρας, πάπιες και crowd surfing συνθέτουν το σκηνικό μιας εκρηκτικής Trash Fiesta που δεν θα μοιάζει με τίποτα απ’ όσα έχεις δει.

Γιατί αν νομίζεις ότι έχεις δει τα πάντα, ατύχησες! Δεν θα είναι απλά ένα live, θα είναι ένα ξέφρενο μουσικό χάος! Power disco, ελληνική trash dance pop της δεκαετίας του '80 και '90, rave στοιχεία και σαρκαστικοί στίχοι. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό live-party για ατελείωτο χορό και crowd surfing!

NEKROTSOULITHRA live

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Oddity Club

Ηρακλειδών 61, Αθήνα

Πόρτες: 20.00

Έναρξη: 21.00

Εισιτήρια:

Α’ Φάση Προπώλησης: 12,00€

Β’ Φάση Προπώλησης και Ταμείο: 16,00€

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:

NEKROTSOULITHRA live at Oddity | Εισιτήρια online! | More.com

 

NEKROTSOULITHRA

Οι NEKROTSOULITHRA στην πιο εκρηκτική trash fiesta της χρονιάς

Full face, κουτάκια μπύρας, rave, γυαλιά ηλίου και power disco από τα 80s και 90s: το φαινόμενο...
