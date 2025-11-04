Οι Sugar For The Pill παρουσιάζουν το "LUV" ζωντανά στο Death Disco

Οι Sugar For The Pill, ύστερα από τις εμφανίσεις τους σε Ευρώπη και Αμερική, επιστρέφουν στη σκηνή του Death Disco Athens για τη ζωντανή παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ, LUV, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου. Το LUV είναι ένας δίσκος που μιλά για την αγάπη, τη μοναξιά, την απώλεια, για την ομορφιά και το ρήγμα εκεί όπου το φως συναντά τη σκιά.

Το συγκρότημα παρουσιάζει για πρώτη φορά ολόκληρο το LUV ζωντανά, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό στο ονειρικό, συναισθηματικά φορτισμένο «σύμπαν» του δίσκου. Οι Sugar For The Pill μεταφράζουν αυτό το ταξίδι σε μια live εμπειρία γεμάτη ένταση, ονειρικές κιθάρες και καθαρτικά ξεσπάσματα.

Special quests της βραδιάς θα είναι οι The Model Spy, μία από τις πιο συνεπείς και πολυσυλλεκτικές παρουσίες της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής οι οποίοι με τον εξαιρετικό synth-pop / new wave ήχο τους και τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ρομαντισμό τους αποτελούν ιδανική σύμπραξη!

Με την ευγενική υποστήριξη της Make Me Happy Records.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ LUV:

https://distrokid.com/hyperfollow/sugarforthepill/luv-2

Sugar For The Pill: linktr.ee |Facebook | Instagram | YouTube | Spotify

Info:

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2025

Doors open: 21:00

Death Disco (Ωγύγου 16, Αθήνα)

Είσοδος: 12 ευρώ