Η Nefeli Walking Undercover επιστρέφει στη σκηνή του Underflow

Μετά από λίγο καιρό συναυλιακής ησυχίας, η Nefeli Walking Undercover ξανασυναντιέται με το κοινό στη ζεστασιά και την τρυφερότητα της σκηνής του δισκοπωλείου Underflow. Μέσα από τους ήχους του πιάνου, των βιολιών, του κλαρινέτου, της κιθάρας, του μπάσου, των τυμπάνων και των εξημερωμένων πολυφωνιών, η Νεφέλη θα αφηγηθεί ιστορίες για τις πόλεις και τα χωράφια, το φως, το σκοτάδι, τις μάχες εντός, τις συγκρούσεις εκτός και τα μικρά στραφταλίσματα θαλπωρής των πραγμάτων και των ανθρώπων. Η βραδιά θα περιλαμβάνει υλικό από τον δίσκο Στοιχεία του Άχρονου Κόσμου που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025 αλλά και από το σύνολο της δισκογραφημένης ποπ φολκ μουσικής δωματίου της Nefeli Walking Undercover, καθώς και ένα τσικ από το διασκευαστικό παρελθόν της.

Ως Nefeli Walking Undercover πραγματώνεται το τραγουδοποιητικό project της βιολονίστα Νεφέλης Λιούτα. Η Νεφέλη Λιούτα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, με καταγωγή από το Ρίζωμα Τρικάλων, τα Πολιτικά Ευβοίας και το Αργυροχώρι Ιωαννίνων αλλά και τις πολυφωνίες των Βαλκανίων, τις πεντατονίες της Άπω Ανατολής και τα συνταιριασμένα βιολιά των γαέλικων χωραφιών.

Είναι διπλωματούχος βιολιού, απόφοιτος Νομικής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Δίκαιο της Τέχνης & την Πολιτιστική Διαχείριση, με κατεύθυνση τη διατήρηση της μουσικής κληρονομιάς στην ψηφιακή εποχή.

Εργάζεται ως καθηγήτρια βιολιού & μουσικών συνόλων για παιδιά και παράλληλα δραστηριοποιείται ως συνθέτις, στιχουργός, ενορχηστρώτρια, ερμηνεύτρια και δημιουργός μουσικών παραμυθιών.

Είναι ενεργή δισκογραφικά ως Nefeli Walking Undercover. Σε μια πειραματική προσέγγιση ποπ - φολκ μουσικής δωματίου, επαναπροσδιορίζει τη ζεστασιά των κλασικών οργάνων μέσα σε ένα κράμα υπνωτικών ρυθμικών μοτίβων, σκονισμένων κιθάρων, αέρινων φωνητικών, άχρονων αναλογικών πλήκτρων και φρέσκων ηλεκτρονικών ατμοσφαιρών. Οι ιστορίες της είναι εμπνευσμένες από την ανοιχτωσιά των χωραφιών και τη μελαγχολία των πόλεων, τη ζεστασιά των ανθρώπων και τη μοναξιά τους, τα φωτισμένα παράθυρα φιλικών κτιρίων στα σιωπηλό μπλε σούρουπο και τις εκρήξεις στα χαλάσματα της ιστορίας.

Τον Δεκέμβριο του 2011 απέσπασε το Πρώτο Βραβείο και Βραβείο Στίχου στους Αγώνες Δημιουργίας Ελληνικού Τραγουδιού του Ιδρύματος Ωνάση.

Στο παρελθόν συνεργάστηκε με το πρόγραμμα "Άγονη Γραμμή Γόνιμη" διδάσκοντας βιολί σε απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας και μαθήτευσε εθελοντικά ως αρθρογράφος στο Πολιτιστικό Τμήμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία.

Αγαπάει τις αναλογικές φωτογραφίες, τα κολάζ, τις σπιτικές ζύμες και τα mixtapes και φιλμογραφεί ορισμένα από τα βίντεοκλιπ της.

Η Νεφέλη έχει κυκλοφορήσει πέντε (και μισό) άλμπουμ συν ένα soundtrack και έχει συνεργαστεί με πληθώρα χώρων, ανθρώπων και σχεδίων. Τα "Στοιχεία του Άχρονου Κόσμου" κυκλοφόρησαν την άνοιξη του 2025 σε παραγωγή των Σταύρου Γεωργιόπουλου και Σέργιου Βούδρη, με τη συμμετοχή μιας πολυσχιδούς ομάδας μουσικών και τις φιλικές φωνές της Sophie Lies και των Φοίβου Δεληβοριά, Αλέξανδρου Καψοκαβάδη.

