Sillyboy’s Ghost Relatives στο Ρομάντσο: 15 χρόνια ηλεκτρονικής μελαγχολίας και pop ονείρων

Ήταν το 2010 όταν ένας τύπος από την Αθήνα, με το ψευδώνυμο Sillyboy, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο Played. Κανείς τότε δεν ήξερε πως εκείνο το άλμπουμ θα ήταν η αρχή ενός κόσμου, ενός παράλληλου ηχητικού σύμπαντος όπου η νοσταλγία και η τεχνολογία, η pop μελαγχολία και ο ηλεκτρονικός ρομαντισμός θα συνυπήρχαν κάτω από το ίδιο φως.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, ο Χαράλαμπος Κουρτάρας, πια γνωστός ως Sillyboy’s Ghost Relatives, με έξι δίσκους στην πλάτη του και μια μουσική διαδρομή που απλώνεται από την Αθήνα ως την Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο, ετοιμάζεται να γιορτάσει αυτό το ταξίδι, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο Ρομάντσο.

Ο ήχος του έχει πια ωριμάσει, χωρίς να χάσει τη λάμψη της πρώτης σπίθας. Ως μουσικός παραγωγός έχει υπογράψει δουλειές για καλλιτέχνες όπως Σtella, Katerine Duska, My Wet Calvin, Smalfeels, S.W.I.M., αλλά και διεθνείς συνεργασίες με Cümbüş Cemaat, Deniz Taşar, Selin Sümbültepe και Fete. Η μουσική του έχει ακουστεί σε σειρές όπως το Messiah του Netflix, σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά projects και διαφημιστικές καμπάνιες που χωρίς να το ξέρεις (πιθανότατα) έχεις ήδη σιγοτραγουδήσει.

Το live στο Ρομάντσο θα είναι μια επιστροφή στις ρίζες, ένας απολογισμός και ένα ευχαριστώ. «Αυτή η συναυλία είναι ένα ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που ήταν και είναι μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια», λέει ο ίδιος. «Μια ευκαιρία να παίξουμε τραγούδια που καθόρισαν το ταξίδι των SGR, από το δωμάτιο μου στο στούντιο και τη σκηνή. Θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά».

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι BAHR, το indie τρίο από την Κωνσταντινούπολη, που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, ένα όμορφο σύμπτωμα της ίδιας διαδρομής: ανθρώπων, πόλεων και ήχων που συνδέονται χωρίς να το ξέρουν.

Ένα 15ετές ηχητικό ταξίδι επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, για να ξαναπάρει φόρα.