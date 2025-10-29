Υπόγεια Ρεύματα & Αγγελική Τουμπανάκη: Μια ηλεκτρισμένη συνάντηση στο Κύτταρο

Τα Υπόγεια Ρεύματα, ένα από τα σημαντικότερα και διαχρονικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ συναντιούνται ξανά με την εκρηκτική φωνή και σκηνική παρουσία της Αγγελικής Τουμπανάκη που θα συνοδεύεται από την εξαιρετική μπάντα της και μας καλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά, όπου το ροκ συναντά την πειραματική φωνή, η ποίηση τον ηλεκτρισμό και οι ήχοι θα στήσουν μια μεγάλη γιορτή.

Η πρώτη τους συνάντηση επί σκηνής πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη συναυλία των Υπογείων Ρευμάτων για τα 30 τους χρόνια στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, όπου η Αγγελική Τουμπανάκη απογείωσε με τα φωνητικά της τα τραγούδια τους "Αγέρα μου Δραπέτη" και "Ρόζα Λούξενμπουργκ", ενώ λίγους μήνες μετά ακολούθησε και η δεύτερη στη σκηνή του Κυττάρου, με την ίδια αφορμή.

Από αυτόν τον δημιουργικό διάλογο γεννήθηκε η επιθυμία για μια double bill συναυλία με αγαπημένα τραγούδια και πολλές εκπλήξεις που ετοιμάζουν επί σκηνής! Μαζί τους θα βρεθεί κι ο Αποστόλης Κάλτσας, μέλος της μπάντας της Αγγελικής Τουμπανάκη και παλιός συνοδοιπόρος επί χρόνια των Υπογείων Ρευμάτων.

Αγγελική Τουμπανάκη & Band

Γιώργος Μακρής (γκάιντα, φλογέρες, καβάλ)

Γρηγόρης Ντάνης (κιθάρα)

Απόστολος Καλτσάς (μπάσο, loops)

Δουμάνης Ηλίας (τύμπανα, pads)

Αγγελική Τουμπανάκη (φωνή, loops, Fx)

Βοκαλίστρια, Καθηγήτρια Φωνής, Ερευνήτρια, Διδακτόρισσα Μοριακής Ογκολογίας, Ιδρύτρια του FOR WOMEN | Artivism festival

Η Αγγελική Τουμπανάκη συνδυάζει επιστήμη και τέχνη, ερευνώντας τη φωνή ως εργαλείο δημιουργίας, θεραπείας και κοινωνικής δράσης. Δραστηριοποιείται στη World Jazz, παραδοσιακή, πειραματική σκηνή ως ερμηνεύτρια, band leader και δημιουργός πρωτότυπων μουσικών projects στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διδάσκει Τεχνική Φωνής και αυτοσχεδιασμό, οργανώνει Φωνητικούς Κύκλους, πραγματοποιεί σεμινάρια - ομιλίες σε Πανεπιστήμια, συνέδρια και καλλιτεχνικούς οργανισμούς και είναι Μαέστρος της Χορωδίας της Ανοιχτής Ορχήστρας. Παράλληλα, αναπτύσσει κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία με φορείς και δομές όπως το Εθνικό Θέατρο, το ΚΕΘΕΑ, τη «Σχεδία», τις Γυναικείες Φυλακές Θήβας και το Melissa Network δίκτυο προσφυγισσών.

Είναι Πρέσβειρα της WHF, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Artivism productions και δημιουργός του FOR WOMEN |Artivism project, ενός καινοτόμου φεστιβάλ αρτιβισμού που προάγει την ισότητα των φύλων. Η πολυδιάστατη πορεία της αποτυπώνει τη βαθιά της πίστη στη δύναμη της φωνής και της μουσικής και στη δημιουργική συνάντηση επιστήμης, τέχνης και κοινωνικής προσφοράς.

https://aggelikitoubanaki.com/

Υπόγεια Ρεύματα

Τρεις έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή, ένας χαρακτηριστικός ήχος, δεκάδες λατρεμένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στον συναισθηματικό μας χάρτη.

30 χρόνια μετά, τα Υπόγεια Ρεύματα έχουν μια αδιάκοπη και πλούσια διαδρομή. Έντεκα δίσκοι, δεκάδες συνεργασίες με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες & δημιουργούς στο στούντιο και επί σκηνής και χιλιάδες συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη.

Τα Υπόγεια Ρεύματα δεν είναι απλά ένα συγκρότημα αλλά ένας ζωντανός και πολυδιάστατος οργανισμός που αλλάζει διαρκώς μορφή σε όλα τα χρόνια της πορείας του. Πάντοτε πιστοί στις μουσικές και κοινωνικές τους αρχές αποδεικνύουν με όλους τους τρόπους ότι παραμένουν ένα από τα σπουδαιότερα και πιο επίκαιρα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής.

Από το 2015 λειτουργούν ως τρίο υλοποιώντας έναν από τους κλασικότερους και πιο ισχυρούς σχηματισμούς ροκ μπάντας (μπάσο-κιθάρα-τύμπανα). Ο Γρηγόρης Κλιούμης, το μακροβιότερο μέλος των Υπογείων Ρευμάτων, η φωνή και η ψυχή του σχήματος, ο Τάσος Πέππας στα τύμπανα, με περισσότερα από είκοσι χρόνια στα υπόγεια και ο Νίκος Γιούσεφ που ήταν στενός φίλος της ομάδας και βρίσκεται πια επί σκηνής πάνω από δέκα χρόνια με το μπάσο και το μουσικό πριόνι του. Αυτό το τρίο είναι από τις πιο σταθερές μορφές στην ιστορία του συγκροτήματος δίνοντας μια διαφορετική δυναμική τόσο στο δημιουργικό σκέλος όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις του. Από το φθινόπωρο του 2025 το τρίο πλαισιώνει ο -Τσοπάνα Ρέιβ- Σπύρος Σπυρόπουλος στη δεύτερη κιθάρα, τα φωνητικά και τα πουκάμισα.

Πληροφορίες:

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Πόρτες: 21.00

Εισιτήρια:13€ προπώληση – 15€ στο ταμείο

Προπώληση:

