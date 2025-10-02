Η Φένια Παπαδοδήμα ταξιδεύει με τα «Uccelli del mare» στο Μέγαρο Μουσικής

Η Φένια Παπαδοδήμα παρουσιάζει ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στις παραδόσεις της Μεσογείου και της Ανατολής με το πρόγραμμα «Uccelli del mare», την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21.00 στην Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την συνοδεύουν οι ταλαντούχοι μουσικοί μουσικοί, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Θωμάς Μελετέας στο ούτι, Δημοσθένης Καραχριστοδούλου στην πολίτικη λύρα και Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου στα κρουστά.

Σαν τα θαλασσοπούλια, τα «Uccelli del mare», που ταξιδεύουν πάνω στα κύματα, έτσι ταξιδεύουν και τα τραγούδια που θ’ ακούσουμε, από λιμάνι σε λιμάνι, μέσα στους αιώνες, διασώζοντας τις προφορικές παραδόσεις των λαών που δεν έπαψαν να μεταναστεύουν στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.

Ξεκινώντας από τον 12ο αιώνα π.Χ. με την ποιήτρια και συνθέτρια Reine Blanche de Castille, και τα περίφημα chansons trouvères, θ’ ακούσουμε συνθέσεις και διασκευές που τραγουδήθηκαν από γυναικείες φωνές διαφορετικών εποχών και προελεύσεων. Γυναίκες που δημιούργησαν η αποτύπωσαν με μοναδικό τρόπο, μέσα από τη φωνητική τους έκφραση, τα ψήγματα μιας ευρύτερης μουσικής και φωνητικής παράδοσης.

Φωνές από την Ισπανία, την Κορσική, την Ιταλία, τα παράλια των Βαλκανίων, τη Βόρεια Αφρική, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Λίβανο και τη Μικρά Ασία, συνθέτουν μία πολυφωνία που φέρει τις προφορικές μνήμες, τις εικόνες, τα χρώματα και τον αέρα της Ανατολής και της Δύσης. Από τα τραγούδια των τροβαδούρων της Γαλλίας και της Ισπανίας μέχρι τις σεφεραδίτικες ρομάντσες της διασποράς, τις βεδουίνικες μελωδίες της Παλαιστίνης, τα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια στον απόηχο της βυζαντινής μουσικής και τους αμανέδες της Μικράς Ασίας.

Μορφές όπως η Μαρίκα Παπαγκίκα, η Ρόζα Εσκενάζυ, η Αγγέλα Παπάζογλου υπήρξαν πηγή έμπνευσης μέσα από τα Σμυρναίικα, τα Μικρασιάτικα «μινόρε» και τα γκαζέλ της Ανατολής. Το μουσικό αυτό ταξίδι είναι ένα ταξίδι μνήμης, επανασύνδεσης, μέσα από τα τραγούδια, με τους μύθους της Μεσογείου, εκφράζει την ανάγκη μας να κρατήσουμε ζωντανή τη συλλογική μας μνήμη .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τραγούδια σε πρωτότυπες συνθέσεις και στίχους της Φένιας Παπαδοδήμα. Ανάμεσα στα τραγούδια ακούγονται αποσπάσματα από το μοναδικό παραμύθι του Πασκάλ Κινιάρ, «Μία λέξη στην άκρη της γλώσσας» / “Un nom sur le bout de la langue”, ένα έργο που μιλά για την απώλεια της μνήμης και τον θάνατο, για την αγωνία και τη χαρά της ανάκτησης της μνήμης και της ζωής. Γιατί χωρίς μνήμη δεν υπάρχει ζωή, έρωτας, δημιουργία, μουσική.

Πληροφορίες:

Φένια Παπαδόδημα: φωνή

Στέφανος Δορμπαράκης: κανονάκι

Θωμάς Μελετέας: ούτι

Δημοσθένης Καραχριστοδούλου: πολίτικη λύρα

Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου: κρουστά

Ημ/νια Παράστασης:

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21.00

Τιμές Εισιτηρίων:

ΑΜΕΑ, φοιτητικό, άνεργοι – 14€

Early Bird – 12€ (ισχύει μέχρι 10 Οκτωβρίου)

Προπώληση – 16€

Κανονικό – 18€

Προπώληση: ticketservices

Διεύθυνση: Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1