5 λόγοι που ανυπομονούμε για το Πάρτι της Στέγης

Δεκαπέντε χρόνια δεν είναι λίγα. Δεκαπέντε χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Κι αυτή τη ζωή τα τελευταία αυτά 15 χρόνια η Στέγη έχει φροντίσει να την κάνει πιο όμορφη, πιο ουσιαστική, πιο μουσική, πιο θεατρική, πιο εικαστική, πιο… οικογενειακή, καθώς μετά από τόσα χρόνια μας έχει φερθεί σαν οικογένεια και έχει ανοίξει τη «στέγη» της με έναν τρόπο που πολλοί την νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Κάπως έτσι ανυπομονούμε για το Πάρτι των γενεθλίων της, μια παράδοση που έχει κάτι από οικογενειακή γιορτή, και μας προσκαλεί όλους. Εμείς δεν σκοπεύουμε να το χάσουμε και σου έχουμε 5 λόγους για τους οποίους δεν θα θες να το χάσεις ούτε εσύ.

Είναι από νωρίς – κι είναι για όλη την οικογένεια

Η οικογενειακή γιορτή της Στέγης είναι συμπεριληπτική, περιλαμβάνει και τα παιδιά, καθώς έχει αποδείξει ότι την ενδιαφέρει η «εκπαίδευση» από μικρή ηλικία των παιδιών στην τέχνη, τη μουσική και την καλλιτεχνική και πνευματική παιδεία. Εδώ βέβαια μιλάμε για πάρτι, άρα κυρίως για διασκέδαση και χαρά – και ποιος είναι ειδικός για αυτό το αποτέλεσμα αν όχι το Bobos Arts Festival που έχει αναλάβει για μία ώρα, 18.30-19.30 το παιδικό session. Την ίδια ώρα θα υπάρχει παράλληλη δράση με face painting. Επίσης 18:45 – 19:30 θα υπάρχει (On stage) το “Kalimera Circus show”, ένα βαριετέ σόου με έξι καλλιτέχνες επί σκηνής, με ακροβατικά, ζογκλερικά, μαγικά και ζωντανή μουσική.

Υπόσχεται χορό μέχρι τελικής πτώσης

Το κυρίως πάρτι ξεκινά με την pink.wav που (αν ακούς Stegi.Radio μπορεί να έχεις πετύχει την εκπομπή της) υπόσχεται να προσφέρει ένα μοναδικά δυνατό ζέσταμα για χορό, στήνοντας ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια. Ετοιμάσου να αφεθείς σε μια διαφορετική εξερεύνηση του ήχου και να απολαύσεις τα σετ της που κινούνται με άνεση σε ποικίλα μουσικά είδη, με οδηγό τον ρυθμό, τα διακριτά μπάσα και τα εμπνευσμένα breaks.

Τη μουσική σκυτάλη θα πάρει στη συνέχεια ο METAMAN, Αθηναίος παραγωγός και συνιδρυτής της WonTon Records, που ξεχωρίζει για την εμμονή του στα αναλογικά συνθεσάιζερ, τις ατέρμονες εναλλαγές συγχορδιών και τις αστικές αφηγήσεις. Στις ζωντανές εμφανίσεις του, τα συνθεσάιζερ του κινούνται μεταξύ υπνωτιστικού trip hop και acid rave – γνωστός για τους ξαφνικούς καλεσμένους πάνω στη σκηνή, οι οποίοι (ως έκπληξη special guests) θα τον συνοδεύσουν και στο Πάρτι της Στέγης και θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τη χορευτική διάθεση.

Θα ανεβάσεις παλμούς και η ατμόσφαιρα θα θυμίζει κλαμπ

Θα έχει ήδη νυχτώσει, οι δρόμοι γύρω από τη Στέγη θα έχουν γεμίσει με κόσμο που θα συνεχίσει να έρχεται και θα γίνεται ένα με τη γιορτή. Είναι η ώρα που θα αναλάβει τη μουσική η Madam X, ως μια DJ που δεν κατατάσσεται εύκολα σε είδη, καθώς και ως οραματίστρια μέσω του δικού της label, έχει αναδιαμορφώσει το βρετανικό underground την τελευταία δεκαετία κι έχει κερδίσει επάξια τη θέση της ως μια από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες της σύγχρονης club μουσικής – και τώρα έχεις τη δυνατότητα να την απολαύσεις live και να βιώσεις μια μουσική εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη.

Πάρτι στη Στέγη χωρίς ελληνικό χιπ-χοπ δεν γίνεται. Ετοιμάσου για τον Buzz, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής hip-hop σκηνής και ενεργό μέλος του ιστορικού διδύμου Zoro & Buzz, που υπόσχεται να μας προσφέρει μια βραδιά γεμάτη ένταση και αυθεντικότητα και να μας ξεσηκώσει μεταφέροντας με τη μουσική του τον παλμό της πόλης.

Έχει δυνατά ονόματα για headliners

Headliners στο φετινό street party της Στέγης θα είναι οι Daniel Avery b2b με τον JG Wilkes από τους Optimo, σε ένα εκλεκτικό, ηλεκτρισμένο set που μεταφέρει την club culture στους δρόμους του Νέου Κόσμου, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και την ηχητική ευφυΐα του JD Twitch, ο οποίος σημάδεψε τη μουσική σκηνή με το ντουέτο των Optimo. Τα mixes και τα ζωντανά DJ sets τους έχουν εδραιώσει τη φήμη των Optimo ως διαμορφωτών τάσεων, με πάθος για την ανακάλυψη μουσικής τόσο από το παρελθόν όσο και το παρόν ώστε να δημιουργούν εμπειρίες με φουτουριστικό πνεύμα σε κλαμπ και φεστιβάλ. Ζήσε τα μοναδικά τους vibes και νιώσε σαν να βρίσκεσαι στη μουσική καρδιά του κόσμου.

Είναι προσβάσιμο και ανοιχτό σε όλους μας

Για άλλη μια χρονιά το Πάρτι της Στέγης δείχνει ότι νοιάζεται για όλ@ μας, κάνοντας ό,τι μπορεί για προσβασιμότητα και ικανοποίηση κάθε ανάγκης για να είναι όλοι όσο γίνεται πιο άνετα. Παρέχονται απτικοί χάρτες (piaf), QR κωδικοί με ακουστική περιγραφή, διερμηνεία των live στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, οπτικοποίηση του ήχου, wearables και sensory kits, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος quiet space για όποιον χρειαστεί παύση. Shuttle buses διασφαλίζουν την άνετη μετακίνηση όσων το απαιτούν. Για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων υπάρχει υπερυψωμένη πλατφόρμα με απρόσκοπτη ορατότητα και χαμηλά σημεία πρόσβασης σε μπαρ και καντίνες, ενώ τα μενού είναι προσβάσιμα μέσω QR code. Στον χώρο θα λειτουργεί access info point με αναλυτικές πληροφορίες προσβασιμότητας. Η Στέγη διαμορφώνει μια εμπειρία ανοιχτή σε όλες και όλους, με την προσβασιμότητα του φεστιβάλ να έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις liminal και Cool Crips.

Ραντεβού στους δρόμους γύρω από τη Στέγη – Πέμπτη 9/10

18:30 – 19:30 | Παιδικό Session από το Bobos Arts Festival

18:45 – 19:30 (On stage) | “Kalimera Circus show” – Βαριετέ σόου με έξι καλλιτέχνες επί σκηνής, με ακροβατικά, ζογκλερικά, μαγικά και ζωντανή μουσική (τύπου New Orleans Brass band)

18:30 – 19:30 (Παράλληλη δράση) | Facepainting

18:30 – 18:45 (Παράλληλη δράση) | Επιλεγμένες μουσικές για όλη την οικογένεια από το Bobos Family Radio

19:30 – 20:15 | pink.wav

20:15 – 21:00 | METAMAN + Special Guests

21:00 – 21:45 | Madam X

21:45 – 22:30 | BUZZ

22:30 | Daniel Avery b2b OPTIMO