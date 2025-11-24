Hume Assine: Μια νύχτα ηλεκτρικής εξομολόγησης στο Theatre of the No

Το αθηναϊκό τρίο, καταξιωμένο ως μία από τις πιο δημιουργικές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, θα παρουσιάσει σε live προακρόαση υλικό από τον επερχόμενο τέταρτο δίσκο του συνδυάζοντας samples, synths, live beats και φωνητικά.

Μετρώντας ήδη τρία albums στο ενεργητικό τους με πιο πρόσφατο το Athens Blues, που κυκλοφόρησε σε βινύλιο και ήταν υποψήφιο για βραβείο design ΕΒΓΕ. Τα "SUPER FEELINGS" και "ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ" αγαπήθηκαν από τα ραδιόφωνα και συμπεριλήφθηκαν σε ετήσιες λίστες, ενώ το album συνοδεύτηκε από σειρά podcasts με καλεσμένους όπως η Νατάσα Μποφίλιου, ο Nivo, ο Jerome Kaluta και η Νάντια Μπουλέ

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης αναδρομή στα τρία προηγούμενα albums και ένα πέρασμα από απρόσμενα live mashups, το αγαπημένο "μυστικό" όσων τους ακολουθούν στα live τους.

ΙΝΦΟ:

Hume Assine (Βαγγέλης Ορφανίδης): Μουσική, στίχοι, συνθεσάιζερ

Άννα Πασπάτη: Φωνητικά

Αλέξης Αντωνόπουλος: Ντραμς & pads

Ημερομηνία & Ώρα: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 21:30

Τιμή εισιτηρίου: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σημείωση: Το Θέατρο διαθέτει και μπαρ σε προσιτές τιμές (μπύρα 4€, ποτό 6-8€)

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001 (απέναντι από το Δημαρχείο)