ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βράδυ Σαββάτου στην Αθήνα, πρώτο μετά την Αποκριά, δεύτερονα δείχνει τα δόντια της σε ανθρώπινες επαφές και συναθροίσεις κάθε είδους. Σε πολλές γωνιές, ωστόσο, τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα δυνατά καιστα τόσα και τόσα μικρά και μεγάλα διασκεδαστήρια και ψυχαγωγικά hot spots που έχει να προσφέρει αυτή η πόλη.Το Fuzz ήταν ένα από αυτά, με το Plisskën Festival να καλεί εκεί τον φημισμένο παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής και εικαστικό Christian Löffler. Ο οποίος προσέλκυσεκαταναλωτών μουσικής και πολιτισμού: από το «σεσημασμένο» (με την καλή έννοια) πλισκενικό κοινό, που κυνηγάει με ζήλο(ιδίως όταν κάτι τέτοιο θρέφει), μέχρι πιο clean cut/causal business style φάτσες, οι οποίες κάπου, κάπως ανακάλυψαν το διανοουμενίστικο techno του Γερμανού πολύ-καλλιτέχνη και έσπευσαν να το μεταλάβουν ζωντανά.Μια εισαγωγή στη μετάληψη αυτή έγραψε(Hior Chronik), κατά κόσμον Γιώργου Παπαδόπουλου, με τo venue να μετατρέπεται σε ρευστό σκηνικό, με ένα μελαγχολικό, αταξινόμητο ηχοτοπίο να πάλλεται από πάνω του. Η πιανιστική, νεοκλασικίζουσα drone ambient του HIOR –όπως την έχουμε γνωρίσει μέσα από τα εκλεκτικά labels !Κ7 και Kitchen– ήχησε σαν κινηματογραφικό σάλπισμα διαρκείας, το οποίο ταίριαξε άριστα με την αισθητική και συναισθηματική παλέτα του κυρίως μέρους της βραδιάς.Ο Christian Löffler εμφανίστηκε σχεδόν αθόρυβα στη σκηνή του Fuzz, ξεκινώντας το set του σαν βουτιά σε πισίνα με μηδενικό παφλασμό. Με φόντοκαι συνοδοιπόρο στα φωνητικά και στα πλήκτρα (για το 1/3 περίπου της βραδιάς)–συνεργάτιδά του τα τελευταία χρόνια– ξεδίπλωσε μπροστά στο αθηναϊκό κοινό τα αισθητικά ευρήματά του από τη δημιουργική απομόνωσή του στις μικρές πόλεις του Βορρά όπου αρέσκεται να ζει, κάνοντας(για περισσότερα, δείτε εδώ ).Συγχωνεύοντας τη μέχρι σήμερα δισκογραφία και παραγωγή του (από το ντεμπούτο A Forest του 2012 στο σπουδαίο Mare του 2016 και από εκεί στο περσινό σκίτσο του ΕΡ Graal και στο λίαν προσεχώς επερχόμενο Lys), ο Γερμανός παραγωγός δικαίωσε τα στιλιστικά του εύσημα, προκειμένου να μην κοστίσει μοιραία ο υποτονικός αισθητικός προσανατολισμός στο δια ταύτα της εμφάνισής του.Το “Versailles (Hold On)”, πρώτο single από το νέο του άλμπουμ (θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου), ακούστηκε δυνατά και η ευφορική διάσταση του ηχητικού υπνωτισμού που επιβάλλει ο Löffler στις live εμφανίσεις του σφράγισε το σόου του με θετικό πρόσημο. Αφήνοντας τους ακροατέςΜε τα ψιθυριστά φωνητικά της Mohna απ’ το “Haul” –το βιντεοκλίπ του οποίου ο Löffler επέλεξε να αφιερώσει, πίσω στο 2017– να αιωρούνται στον αέρα μιας περίεργης ανοιξιάτικης νύχτας, με αμφίβολα φορτισμένο ξημέρωμα.«You walk this distance / like it’s a little dance / you walk your walk / like a waterwalk».