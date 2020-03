Setlist:

Ανασύροντας τα οδοιπορικά δύο συναυλιακών δεκαετιών,. Δεδομένων δηλαδή των πολύπτυχα ιδιόμορφων εκπροσώπων που μας έχουν επισκεφθεί ανά καιρούς, δεν θα έστεκε ως υπερβολή αν υποστηρίζαμε ότι οι ελληνικές περιστάσεις παραμένουν ανάμεσα στις πιο αγαπημένες προς σκηνικό πειραματισμό και ανάδρομα ιστορικές αναστηλώσεις. Άλλωστε η ευρύτερη απήχηση του avant-garde ρεύματος κυμαίνεται πια σε δισκογραφική αφάνεια, εν συγκρίσει με μια εξελικτική τάση που ενέπνευσε. Τα μοναδικά μάλιστα σχήματα που εξακολουθούν να χαίρουν άκρας αποδοχής, τυγχάνει να ανήκουν στα ιδρυτικά μιας γενιάς κάλλιστα εφευρετικής, συλλογικά.Η Ελλάδα, επίσης, διατήρησε ζωηρή τη φλόγα στις πιο πέτρινες εποχές του ιδιώματος. Λόγος πρωταρχικός για το ότι, στις οποίες παρουσιάστηκαν άσματα σπάνια, σε ιστορικά καταγεγραμμένες setlists. Ενδεχομένως, βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις, τα αντίστοιχα opening acts να μην επιλέγονταν απαραίτητα με προσεκτικό σχεδιασμό. Ο νορδικός φλοιός των Ved Buens Ende, όμως, απαιτούσε συνύπαρξη με κάποια καθ' όλα αντισυμβατική μπάντα, δεδομένης της ιντριγκαδόρικης εσάνς που έφεραν κατά την πρωτογενή τους ύπαρξη.Και ίσως να ήταν για τους άνωθεν λόγους που ως support σχήμα επιλέχθηκαν. Μια μπάντα που απορρίπτει τις νόρμες των τυποποιημένων δομών, έστω κι αν το γενικότερό τους μοτίβο ανήκει σε καταβολές συγκριτικά ανόμοιες με εκείνες των Ved Buens Ende. Αν μάλιστα αρκούσε ένας ορισμός για να περιγράψει το ενδογενές vibe τους, θα περιοριζόταν στο καθιερωμένο: σε μια επαναλαμβανόμενη δηλαδή ακολουθία στρωμάτων λίαν υπνωτικών για το υποσυνείδητο του ανθρώπινου νου.Κάπως έτσι, οι λεπτοραμμένες μπασογραμμές της(από Swans και Angels Οf Light), οι φιδίσιοι, μονολιθικοί τυμπανισμοί του(από SubRosa), οι λοιπές έγχορδες lap steel διασταυρώσεις, οι side-effect synth πειραματισμοί, όλα συνηγόρησαν στο Fuzz σε ένα. Το οποίο συνειρμικά απέρριπτε κατηγοριοποιήσεις ενός αυστηρού, ακαδημαϊκού προσδιορισμού.Δεδομένης της παρουσίας ενός και μοναδικού opening act, η ώρα εμφάνισης των Ved Buens Ende φάνταζε το λιγότερο αναμενόμενη, με τον δείκτη του ρολογιού να κυμαίνεται μεθοδικά προς τις 23:00. Όταν πάντως ολόκληρη η δισκογραφία των Νορβηγών μετά βίας ξεπερνά τα 75 λεπτά,. Ωστόσο οι Ved Buens Ende έπραξαν ακριβώς ό,τι όφειλαν για το κοινό που τόσο έχει στηρίξει τις παραπλήσιες ασχολίες τους: παρουσίασαν στην ολότητά τους τόσο το demo Those Who Caress The Pale (1994), όσο και το επίσημο ντεμπούτο Written In Waters (1995), αναδεικνύοντας την Αθήνα ως τον μοναδικό (μάλλον) σταθμό των πρόσφατων χρονικών στον οποίονΑπό τις πρώτες κιόλας νότες του "Coiled In Wings", ο δείκτης γοργά διαφαινόταν να περιστρέφεται απομακρυσμένα προς παρελθοντικές κατευθύνσεις. Τα δεδομένα του ήχου υποβοήθησαν ιδανικά το εγχείρημα, καθώς, δίχως να υπολείπεται ούτε δυναμισμού, ούτε μιας άμεμπτα ώριμης, μα αειθαλούς ζωτικότητας. Μάλιστα, κάθε όργανο φάνταζε άριστα ισορροπημένο στον προδιαγεγραμμένο ρόλο του, διαφυλάσσοντας έτσι τη διαχρονική αισθητική των Νορβηγών σε πληρότητα καθ' όλα ποσοστιαία.Όντας ο βασικός ιστορικός αφηγητής, οανέλαβε επιπρόσθετα κιθαριστικά καθήκοντα, τη στιγμή που ο, ως πιστός κιθαριστικός συνοδοιπόρος, περιέλαβε τα ακραία αμαυρωμένα φωνητικά. Από την πλευρά του, οέδειχνε ακλόνητα σταθερός στις ελισσόμενα διαπλεκόμενες μπασογραμμές του, τη στιγμή που ο νεοφερμένοςέδενε ιδανικά στο τελικό μείγμα με τυμπανιστικές εκτελέσεις συμβατές με την αυθεντικότητα των πρωτότυπων.Τα θεμέλια του live φάνταζαν λοιπόν ισχυρά, προκαλώντας ερωτήματα για το αν τα μέλη έστεκαν εξίσου στιβαρά ακόμη και στις εμβρυϊκές εποχές της καλλιτεχνικής τους σύλληψης. Δεδομένης της άνεσης με την οποία, η χρυσοκόκκινη αύρα των πιο υποδόριων στιγμών τους έμοιαζε να απορρέει άκρατα, με κάθε λογής ιριδίζουσες αναθυμιάσεις. Αναφερόμαστε ασφαλώς στη λεπτή αυτή ισορροπία–ωσάν μια ριζοσπαστική σύζευξη να εξομάλυνε στοιχεία καθ' όλα αντίρροπα μεταξύ τους. Στο Fuzz, επομένως, η σκηνική περσόνα των Ved Buens Ende εντρύφησε σε οποιοδήποτε πιθανό στοιχείο μιας πολυεπίπεδα περίτεχνης ταυτότητας, προσφέρονταςΒασικό ατού υπήρξε ασφαλώς το ίδιο το μυθιστορηματικό μοτίβο, ως θερμικό χαλί για τις άμετρα επιμεταλλωμένες επιρροές τους. Λες και οι καλοσμιλεμένες εκτελέσεις έδιναν. Παρ' όλα αυτά, η έκδηλη θεατρικότητα μιας σαιξπηρικής τραγωδίας δεν εξέπεσε σε ουδεμία έκπτωση μιας αναγκαίας (για τις εντυπώσεις μας) arena rock αισθητικής. Τουναντίον, κάθε μέλος ισοστάθμισε άπταιστα τ, κρατώντας παράλληλα ανόθευτες τις αρχετυπικές τους επιταγές.Συγκεκριμένα,, οι Ved Buens Ende δεν απώλεσαν μήτε την παραμικρή ρανίδα ενέργειας. Χάρη στους πιστούς έγχορδους συμπαραστάτες, η γνώριμη νορδική σύμπραξη φάνταζε αστίλβωτα επτασφράγιστη, ειδικά. Οι δε Vicotnik και Skoll έμοιαζαν να οργώνουν ορμητικά τη σκηνή με φαρδιές δρασκελιές, οι οποίες συρρίκνωναν γεωμετρικά τα περιβάλλοντα τετραγωνικά μέτρα. Εάν μάλιστα ο διττός ρόλος των φωνητικών δεν εγκλώβιζε μερικώς τον αγαπητό Parvez στην απόδοση των παραδοσιακά αμαυρωμένων σημείων, η πλήρης απουσία αέρα θα σύσφιγγε το παλλόμενο vibe σε επίπεδα λίαν κυκλωτικά.Από εκεί και πέρα, αρκετοί ήσαν εκείνοι που εξέφρασαν απορία, ελέω της τρίτης κατά σειράς εμφάνισης των Dødheimsgard στην Αθήνα, πίσω στο 2015 (δείτε εδώ ). Έστω κι αν η άφθαρτη στόφα ενός πρωτογενούς κάλλους δεν θα όφειλε να εκπλήσσει ουδεμία απαιτητική περσόνα, ελέω ενός μεμονωμένου, αμφιλεγόμενου γεγονότος.. O ίδιος ο Czral, όσο και οι Vicotnik και Skoll, είχαν φροντίσει να παραμείνουν ενεργοί σε προσωπικές εξερευνήσεις· σε βαθμό ικανό προς διατήρηση μιας ραφιναρισμένα πολυσχιδούς αισθητικής. Όπως και οι ίδιοι οι Virus, άλλωστε –ως επακόλουθη ασχολία του Eide– αποτελούσαν από μόνοι τους μια πιο rock, Voivodian περσόνα των αέναων στροβίλων των προπατορικών Ved Buens Ende.Εν κατακλείδι, η παρθενική εμφάνιση των Ved Buens Ende στην Αθήνα στάθηκε ως μία από τις αρτιότερες που έχουμε βιώσει εκ μέρους της νορδικής avant-garde σκηνής. Ενδεχομένως, ο νοσηρός ρομαντισμός των στουντιακών καταβολών να επωφελούταν από αμυδρές σκιές μιας αποσπασματικής κλειστοφοβίας, πάντως η έννοια της στατικότητας ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή, μήτε και ωφελεί απαραίτητα τις όποιες σκηνικές επιδόσεις. Όπως όφειλαν,, φιλτράροντας ενώπιόν μας την παιδεία τριών μουσικών δεκαετιών σε λεπτοσκαλισμένα καλούπια. Ήταν ό,τι πιο ευσεβές προς διαφύλαξη, αντί μιας «επαγγελματικής» εξαργύρωσης δαφνών ανατιμημένων από τα κριτήρια του χρόνου.Coiled in WingsI Sang for the SwansA Mask in the MirrorCarrier of WoundsYou That May WitherIt's MagicRemembrance of Things PastDen SaakaldteThose Who Caress the PaleencoreAutumn LeavesThe Plunderer