The Stranglers

Τελευταία φορά που είχα δει τους Stranglers ήταν στον ίδιο χώρο,, καθότι μου είχαν αφήσει ανάμεικτα συναισθήματα, όπως είχε συμβεί και με τον Billy Idol παλιότερα: σε φάση «ε, και;». Μια τέτοια ανάμνηση είχα, φτάνοντας έτσι πολύ προκατειλημμένος στο Fuzz το βράδυ της Παρασκευής. Ομολογώ, όμως, ότι με ξάφνιασαν ευχάριστα.Δεν ξέρω αν είναι τα χρόνια που περνάνε και όλα μοιάζουν αλλιώς. Δεν ξέρω αν είναι οι εποχές που αλλάζουν, δεν ξέρω αν επειδή. Πάντως είμαι πολύ λίγος για να αρνηθώ ότι οι Stranglers αποτελούνστη μεγάλη εικόνα του punk rock, αυτή δηλαδή που εμπλουτίστηκε στη δεκαετία του 1980 με στοιχεία από το new wave, το art rock, τη gothic αισθητική, ακόμα και από την pop. Μιλάμε άλλωστε για το συγκρότημα που στα τέλη των 1970s αναφέρθηκε από κάποιους σαν «η καλύτερη μπάντα στον κόσμο», μετρώντας 2 πλατινένιους και 6 χρυσούς δίσκους, 12 τραγούδια στο βρετανικό top-20 και μια σταδιοδρομία που πλέον έχει συμπληρώσει τις 4 δεκαετίες., ετερόκλητος μάλιστα κόσμος, κατά βάση πρόσωπα που δεν είχα ξαναπετύχει σε live των Stranglers. Από την άλλη, δεκάδες γνώριμες φάτσες απ' όσους τους έχουν δει και ξαναδεί παλιότερα απουσίαζαν, νιώθοντας ίσως ότι «φτάνει». Οι περισσότεροι έδιναν την εντύπωση ότι ανήκουνκαι στα μεγάλα rock ονόματα, δίχως να κάνει φασαρία.. Ίσως οι πολλές συναυλίες να μας έχουν πλέον ξεφραγκιάσει, όσους αγαπάμε αυτήν τη μουσική.Ενώ όμως όλα τα παραπάνω δείχνουν απολύτως κατανοητά, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί τις προηγούμενες φορές που είχα δει τους Stranglers, ενώ την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν άλλαξαν πλεύση στο μεταξύ, αν έφταιγε ο ήχος ή αν ήταν απλά η δικιά μου αίσθηση. Καμιά φορά έχουμε και φαντασία, αλλά πραγματικά ο ήχος στο Fuzz μου έφτιαξε τη διάθεση ήδη από το πρώτο χτύπημα του μπασοτύμπανου στο εναρκτήριο "Duchess". Ξέχασα λοιπόν τα πάντα και μπήκαπου υπάρχει πίσω από τους Stranglers.Αν και έχουν να κυκλοφορήσουν άλμπουμ από το 2012, ο επαγγελματισμός των Stranglers, η τεράστια μουσική τους ικανότητα, το δυνατό και αψεγάδιαστο δέσιμό τους επί σκηνής και φυσικά τα σπουδαία και ιστορικά τραγούδια που έχουν στη βαλίτσα τους και μεγάλωσαν ήδη κάμποσες γενιές, έφταναν και περίσσευαν., ο Dave Greenfield ήταν εξαιρετικός, το ίδιο και τα τύμπανα ενός πιτσιρικά ονόματι Jim Macaulay, ο οποίος έδωσε ρέστα. Ένα πραγματικά σπουδαίο σόου, μια παράσταση ικανήστην παρέα στις πρώτες σειρές με την 15άχρονη που αντάλλασσε κουβέντες με τον Warne. Κι αυτό είναι το σημαντικότερο, πάντα.Η συναυλία κράτησεά, με τους Stranglers να έχουν σταθερή απόδοση μέχρι και το encore, βγάζοντας το «συναίσθημα» που έπρεπε. Αν έκλεινες δηλαδή τα μάτια, βρισκόσουν στη Βρετανία των 1980s. Όσο για μένα,–πραγματικά δεν ξέρω αν έχω ακούσει καλύτερο punk μπάσο, ζωντανά. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από εκεί. Μεγάλο λοιπόν respect καιστο "No More Heroes", από ένα πλήθος που εμφανώς κατευχαριστήθηκε τη βραδιά στο Fuzz. Έστω και χωρίς τσιγάρο, γιατί. Αλλά και οι Stranglers, επίσης.DuchessNorfolk CoastI've Been Wild(Get a) Grip (on Yourself)Time To DieNo MercyNice 'n' SleazyThe Raven5 MinutesUnbrokenGolden BrownAlways the SunMidnight Summer DreamNuclear DevicePeachesToiler on the Sea15 StepsWalk On By (Dionne Warwick cover)Something Better ChangeRelentlessHanging AroundTankencore:Go Buddy GoNo More Heroes