Μια ανθρώπινη σκιά, καλά θωρακισμένη πίσω από τη σκιά μιας κονσόλας και από στρώματα αραχνοΰφαντου ιστού προβολών. Σταγόνες φωτός διασχίζουν με ταχύτητα τον τελευταίο, τρέχοντας να γονιμοποιήσουν ένα καλλιτεχνικό όραμα., προσφέροντάς τους υπόκρουση, ενώ μια βαθιά, υποβλητική φωνή: «A droplet forms. A droplet falls. And, if we are lucky, we have grace».Το σόου του Max Cooper στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ άξιζε όλες τις δάφνες που περιέχονται στο κλισέ «οπτικοακουστικό υπερθέαμα». Το οποίο υλοποιήθηκε σε techno εκδοχή, δομώντας σε σχήμα κύκλου –μπροστά, πάνω και γύρω από το έκθαμβο κοινό–και εξέλιξη, στον υπερπληθυσμό και, στην κυριαρχία των νέων τεχνολογιών καιΤο φρέσκο στούντιο πόνημα Yearning For The Infinite ξεδιπλώθηκε στη σκηνή σε όλα του τα μήκη και τα πλάτη, αποκαλύπτοντας μπροστά σε όσους τυχερούς βρέθηκαν στον δρόμο του το πλήρες του εύρος και όλη την κρυμμένη δυναμική που είναι ικανή φέρει η παράσταση ενός οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού concept τον 21ο αιώνα, όπως υλοποιήθηκε σε συνεργασία του Cooper. Εκείνοι δε οι τυχεροί, βουλιαγμένοιτους, αφήνονταν έρμαια στον θαυμαστό κόσμο που δημιουργούσε ενώπιόν τους ο Βρετανός παραγωγός, ξυπνώντας από αυτήν την υπέροχη χαύνωση για να συγκρατήσουν όπως-όπως τα χορευτικά ένστικτα τα οποία ξυπνούσαν στον ήχο εκλεπτυσμένων πριονιών όπως το "Scaler" και το "Penrose Tiling".Κλασικό πιάνο και γεωμετρικά μοτίβα χύθηκαν μέσα σε μονόχρωμους synth διαδρόμους και σε λεωφόρους μεγαλουπόλεων, οι οποίες πότε οδηγούσαν σεκαι πότε σε εκρήξεις επιστημονικής techno. Τα μάτια ενός drone συνέλαβαννα κρέμεται από μια αέναη προσπάθεια χαρτογράφησης κάποιου κυκλικού μονοπατιού: μια αριστουργηματική υπόμνηση ματαιότητας της εγγενώς επαναληπτικής ροής της ανθρώπινης ζωής.Σκηνή, θεωρεία και πλατεία αναδιπλώθηκαν σε έναν τεράστιο κύβο του Ρούμπικ, ενώ στα πίσω καθίσματα–αγνοώντας το «πρωτόκολλο» του χώρου–τον ρυθμό του "Perpetual Motion". Οι νευρώνες επίσης του κεντρικού δέντρουέριξαν τη σκιά τους σε όλο το μικροσύμπαν του Max Cooper υπό τους ήχους του "Transcedental Tree Map", καθώς και στους νεοφερμένους, όσους χειροκροτούσαν όρθιοι τον δημιουργό του, πριν αυτός ξαναχαθεί πίσω σε ένα ηλεκτρονικό matrix.Μόνο με σουρεαλιστικά σχήματα λόγου μπορείς να προσεγγίσεις την Yearning For The Infinite εμπειρία, η οποία μεταμόρφωσε ένα ακόμα βράδυ Δευτέρας στην πόλη σε επιστημονική μουσική φαντασία. Σφραγίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χειμερινό αποτύπωμα του Plisskën Festival, o Max Cooper δικαίωσε τις προσδοκίες: έκανε τον νου να χορέψει, προσφέροντας γενναιόδωρα 90 αν μη τι άλλο μοναδικά λεπτά αγαστής σύμπραξης μεταξύ ανθρώπινης δημιουργικής υπόστασης και οπτικοακουστικής τεχνολογίας αιχμής. Το σόου ήταν, με τον τρόπο του,