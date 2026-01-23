Οι Gutalax στην Ελλάδα: Grindcore, pig squeals και ένα μεγάλο πάρτι χωρίς ντροπή

Γεννημένοι το 2009 στο ήσυχο Κřemže της νότιας Τσεχίας, μια «όαση ειρήνης», όπως την περιγράφει ο frontman Maty, οι Gutalax κατάφεραν να μετατρέψουν την ηρεμία της επαρχίας σε έναν καταιγιστικό βόθρο ήχου, χιούμορ και ακραίας αυτοπαρωδίας. Άλμπουμ όπως τα Shit Beast και Shit Happens απέκτησαν σχεδόν μυθικό status στο underground, όχι επειδή επιδιώκουν την τελειότητα, αλλά επειδή μας προσφέρουν χάος και ωμή διασκέδαση. Με pig squeals εμπνευσμένα από θρύλους του είδους, grooves που θυμίζουν ότι ακόμα και το πιο «χαζό» grind χρειάζεται σοβαρό ρυθμό, και στίχους που αιωρούνται ανάμεσα σε λέξεις και ήχους, οι Gutalax δεν προσποιούνται τίποτα. Είναι μια μπάντα που έγινε αστείο και ένα αστείο που έγινε μπάντα. Με αφορμή τον ερχομό τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα είπαμε με τον frontman Martin «Maty» Matoušek ο οποίος μας υπενθύμιζει ότι η μουσική, ακόμα και στην πιο ακραία της μορφή, μπορεί (και ίσως πρέπει) να είναι πρώτα απ’ όλα ένα μεγάλο, βρώμικο, ιδρωμένο πάρτι.

- Καλώς ήρθατε στο Avopolis music network! Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μας Maty! Οι Gutalax σχηματίστηκαν το 2009 σε μια μικρή πόλη της Τσεχίας. Πόσο έχει επηρεάσει το Křemže τη νοοτροπία και την αισθητική σας;

Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πολύ περήφανα «τοπικά παιδιά», αγαπάμε απόλυτα τον τόπο μας. Είναι μια όαση ειρήνης και χαλάρωσης, μια όμορφη μικρή πόλη στη μέση του καλύτερου κομματιού της Τσεχίας του νότου. Οπότε ναι, το Křemže σίγουρα διαμόρφωσε το μυαλό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

- Τα Shit Beast και Shit Happens έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθικό status στο underground. Πώς βλέπεις αυτά τα άλμπουμ σήμερα;

Λοιπόν, στα δικά μου αυτια το Shit Beast είναι υπέροχο. Ήταν ο πρώτος μας δίσκος και το γεγονός ότι γράψαμε το 60% των τραγουδιών μία μέρα πριν μπούμε στο στούντιο, και ότι τα μισά από αυτά τα παίζουμε ακόμα και σήμερα, (γελια)… υπέροχο. Και ειλικρινά, το Shit Happens δεν είναι καθόλου ο αγαπημένος μου δίσκος, γιατί κάναμε το ακριβώς αντίθετο πολλή δουλειά, πολλές αλλαγές στα τραγούδια, ίσως υπερβολική ενασχόληση με τον ήχο κ.λπ. Ήταν «πολύ» και το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο… αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Όπως λέμε, χίλιοι άνθρωποι = χίλια γούστα.

- Το κομμάτι "Robocock" έχει πολύ καλά riffs. Συμφωνείς ή ήταν απλώς σύμπτωση;

(Γέλιο), αν το λες εσύ! Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε.

- Οι στίχοι σας αγγίζουν θέματα που θεωρούνται «ακραία» ακόμα και μέσα στο grindcore. Υπάρχει κάποια γραμμή που δεν θα περνούσατε ποτέ;

(Γελια)... Δύσκολο να πω... Γιατί στην πραγματικότητα οι «κανονικοί» στίχοι είναι ελάχιστοι. Τα υπόλοιπα είναι απλώς ήχοι. Αλλά ναι, κρατάμε τα δικά μας σκατο-στάνταρ, τα οποία στην ουσία δεν έχουν τέλος. Οπότε όσο θα υπάρχουν σκατά – κακά – κουράδες – πορδές – κώλοι και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα… οι Gutalax θα τραγουδάνε γι’ αυτά!

- Τα pig squeals έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν σας. Πώς προέκυψαν; Θυμάσαι την πρώτη φορά που τα δοκίμασες;

Δεν το θυμάμαι καθόλου. Προσπαθούσα να τραγουδήσω σαν τον τραγουδιστή των Ahumado Granujo και... δούλεψε. Αλλά δεν θυμάμαι πότε ακριβώς το ανακάλυψα.

- Υπάρχει κάποιο συγκρότημα εκτός grind σκηνής που επηρέασε κρυφά τον ήχο σας;

Φυσικά, μερικά από αυτά είναι οι Ahumado Granujo, Rompeprop, CBT, Haemorrhage και General Surgery. Αυτά τα ονόματα είναι σίγουρα ο λόγος που οι Gutalax παίζουν αυτό που παίζουν. Αγαπάμε αυτές τις μπάντες και είμαστε πολύ περήφανοι που αυτή τη στιγμή είμαστε φίλοι με σχεδόν όλους. Απόλυτος σεβασμός και αγάπη σε αυτούς τους θρύλους.

- Σας συγκρίνουν συχνά με μπάντες όπως οι Rompeprop, Spasm και Torsofuck. Τι έχετε κοινό και πού διαφέρετε ουσιαστικά;

Με τους Rompe και τους Spasm σίγουρα έχουμε πολλά κοινά. Μοιραζόμαστε τον ίδιο τρόπο διασκέδασης, groove και μια χιουμοριστική οπτική.

- Υπάρχει κάποιο αρνητικό σχόλιο που σε ενόχλησε πραγματικά ή σε έκανε να γελάσεις δυνατά;

Πολλά... Τα περισσότερα με τη δεύτερη έννοια (γέλιο).

- Τα τύμπανα συχνά ξεχωρίζουν ως το πιο "σοβαρό" στοιχείο στη μουσική σας. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ρυθμού μέσα σε όλο αυτό το χάος;

Παίζουμε απλή μουσική, οπότε πρέπει το groove να είναι όσο πιο δολοφονικό γίνεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είναι groovy και χορευτικό. Το να παίζεις απλή μουσική με σωστό τρόπο δεν είναι καθόλου απλό, (γέλιο). Ο ντράμερ είναι πάρα πολύ σημαντικός!

- Τα live σας είναι διαβόητα για το χάος, τα φουσκωτά, τις στολές και την απόλυτη παράνοια. Αν αφαιρούσατε εντελώς το χιούμορ από τη μουσική σας, τι θα έμενε;

Pure shit (γέλια)!

- Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια ως μπάντα, ποιο είναι το ένα πράγμα που ακόμα σας διασκεδάζει περισσότερο στους Gutalax;

Τα μελη της μπάντας μου! Είναι η οικογένειά μου και αγαπάω να κάνω όλα αυτά μαζί τους. Μετά από 17 χρόνια Gutalax υπάρχει ακόμα η ίδια αγάπη, ο ίδιος σεβασμός και η ίδια αδελφικότητα μέσα στη μπάντα, και ακριβώς αυτά τα πράγματα κάνουν τη μπάντα μας αθάνατη. Γιατί απλά λατρεύουμε να περνάμε χρόνο μαζί.

- Έρχεστε για δύο συναυλίες στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη στο Eightball και Αθήνα στο Gagarin. Τι θα έλεγες σε κάποιον που σας βλέπει live για πρώτη φορά και πιστεύει ότι πάει σε ένα "σοβαρό" grindcore live; Τι να περιμένει;

Θα ήθελα να του πω «Κλείσε τον εγκέφαλό σου, βάλε τα χορευτικά σου παπούτσια και πάμε να περάσουμε καλά μαζί! Είναι το πάρτι σου το ίδιο όπως είναι και το δικό μου. Οπότε ας περάσουμε όμορφα μαζί γι' αυτό είμαστε εδώ.»

- Τελικά, οι Gutalax είναι ένα αστείο που έγινε μπάντα ή μια μπάντα που έγινε αστείο;

Και τα δύο, (γέλια)!

- Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ανυπομονούμε να σας δούμε στη σκηνή! Ελπίζουμε να συνεχίσετε να τα κάνετε όλα λάθος, ακριβώς όπως το έχετε σχεδιάσει!

Κι εμείς ευχαριστούμε και τα λέμε εκεί! Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στην όμορφη Ελλάδα, να φάμε τους υπέροχους γύρους σας, να πιούμε μπύρες με όλους και να περάσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο στην καλύτερη παρέα, με τους τοπικούς fans. Hell yeah!