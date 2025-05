Punk Jazz Χάος ή Acoustic Techno για το τέλος του κόσμου; Οι Smag På Dig Selv ετοιμάζουν μια ειρηνική μουσική εξέγερση!

Ένα από τα πιο οριακά, επείγοντα και εκρηκτικά acts του φετινού καλοκαιριού έρχεται από τη Δανία. Οι Smag På Dig Selv (που σημαίνει «Γεύσου τον Εαυτό σου») καταφθάνουν στο Athens Jazz με μόνο όπλο... δύο σαξόφωνα, ένα drum kit και ΑΠΕΙΡΗ ενέργεια. Punk attitude, hip-hop βρωμιά, rave ευφορία – jazz όπως δεν την έχουμε ξανακούσει. Λίγες ημέρες πριν τη «διονυσιακή εμπειρία» που ετοιμάζονται να μας προσφέρουν στην Τεχνόπολη (Σάββατο 31 Μαΐου στις 23:00, με ελεύθερη είσοδο), το σχήμα από την Κοπεγχάγη συστήνεται στο Avopolis.

"All Power To Social Welfare", "The Middleclass Only Breeds Skeletons Poem", "Fuck, Incoming Ticket Checkers", "Start A Punk Band", "TOTAL FULL POWER EXTREME NUCLEAR CONFUSION 20004:09”. Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους του πρώτου σας LP με τίτλο SPDS και νιώθω πως οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει τις προθέσεις σας, ακόμα και χωρίς να ακούσει νότα. Πώς προκύπτουν αυτοί οι τίτλοι; Θέλετε να περάσετε κάποιο γενικότερο μήνυμα;

Χαχα, μα ναι! Όλοι οι τίτλοι μας έρχονται τυχαία, αλλά συνδέονται με το πόσο περίεργος και κωμικοτραγικός είναι ο κόσμος — ειδικά σε πολιτικό επίπεδο. Είναι πολύ απλό: απλά δείχνουμε με το δάχτυλο τα σκατά που αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά. Το «Όλη η Δύναμη στην Κοινωνική Πρόνοια» είναι φόρος τιμής σε όσους στηρίζουν την κοινωνία και στην ιδέα των βασικών ανθρώπινων αξιών. Το «Η Μεσαία Τάξη Μόνο Σκελετούς Γεννά» έχει να κάνει με το να κολλάς σε βαρετές ρουτίνες. Και το «Γαμώτο, Έρχονται οι Ελεγκτές εισιτηρίων»… μιλάει από μόνο του!

Jazz punk; Hip hop jazz fusion; Afrobeat metal; Πώς περιγράφετε εσείς τη μουσική σας; Ακούγοντας κομμάτια όπως το “Negiri”, διακρίνει κανείς ακόμη και ανατολίτικες επιρροές.

Χαχα, δύσκολη άσκηση το να βάλεις ταμπέλα σ’ αυτό που κάνουμε. Ούτε εμείς ξέρουμε ακριβώς. Απλώς εξερευνούμε πολλά είδη και τα κάνουμε με τον δικό μας τρόπο. Προς το παρόν το λέμε Acoustic Techno. Αλλά ίσως τελικά να πρέπει να οριστεί ως SPDS.

Καταλαβαίνω πως έχετε επηρεαστεί από μπάντες από τη Μεγάλη Βρετανία όπως οι Ezra Collective ή οι Melt Yourself Down. Σε άλλα σημεία πιάνω και vibes τύπου Colin Stetson. Τι ακούγατε μεγαλώνοντας και τι σας επηρεάζει τώρα; Ποιο είναι το μουσικό background του καθενός; Και μιας και είστε από τη Δανία, αναρωτιέμαι αν έχετε ακουστά ονόματα όπως οι Niels-Henning Ørsted Pedersen, Jakob Bro, John Tchicai, Carsten Meinert, Bent Jædig, κ.ά.;

Οι επιρροές μας είναι πάρα πολλές και είμαστε όλοι αρκετά διαφορετικοί μεταξύ μας μουσικά. Αυτό είναι που μας διαμορφώνει, το ότι φέρνει ο καθένας κάτι δικό του. Η μοντέρνα βρετανική σκηνή (jazz, electronica, techno, rap) μας έχει επηρεάσει όλους. Προφανώς κι έχουμε επηρεαστεί κι από κάποιους Δανούς θρύλους όπως αυτοί που ανέφερες, αλλά και από άλλους jazz μουσικούς (φυσικά τον Colin Stetson), από hardcore, metal, eurodance, techno, trance, σύγχρονο rap, και νέα jazz. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, η σύγχρονη "nordic" jazz σκηνή μας προκαλεί εκνευρισμό. Φαίνεται πολύ ασφαλής, πολύ «καλούτσικα» βαρετή, σαν αδιάφορη background υπόκρουση.

Παρότι διαφορετικό project, αξίζει να μάθουμε δυο πράγματα για το Free Jazz Mod Paludan.

Το Free Jazz Mod Paludan - FJMP (Free Jazz Ενάντια στον Paludan) ήταν ένα πολιτικό art project που ξεκίνησε ο Thorbjørn. Στόχος του ήταν να αντιταχθεί σε έναν Δανό πολιτικό που είχε πολύ έντονο αντι-μεταναστευτικό λόγο — θα μπορούσες να τον πεις ισλαμοφοβικό ή και ρατσιστή. Έκανε συνεχώς «δράσεις» με κάτι περίεργους δεξιούς τύπους, όπου ξεστόμιζαν απίθανες βλακείες. Το FJMP εμφανιζόταν σ’ αυτές τις «διαδηλώσεις» και έπνιγε τις γελοίες του ατάκες με την ωμή δύναμη της free jazz. Πίστεψέ μας, ήταν πολύ αποτελεσματικό!

Πώς πήγε το SXSW; Πώς σας υποδέχτηκαν; Από κάποια clips φαίνεται πως μπορεί να παίξατε σε μικρά venues αλλά με δυνατό κοινό!

Πήγε πολύ καλά! Πήγαμε χωρίς μεγάλες προσδοκίες, αφού ήταν η πρώτη φορά μας στο Τέξας και μόλις η δεύτερη στις ΗΠΑ. Παίξαμε τρεις συναυλίες. Η μία ήταν λίγο περίεργη — μέσα σε ένα BBQ (!), αλλά οι άλλες δύο ήταν φανταστικές, με πολύ δυνατό feedback. Ο πρώτος χώρος ήταν μικρός, αλλά τίγκα, και το live ήταν από τα πιο «άγρια». Πολύ φασαρία, πολλή ενέργεια. Ήταν φανταστικό! Α, και είδαμε έναν τύπο να οδηγεί ένα τεράστιο φορτηγό και να ψήνει κρέας πάνω στη σχάρα στο πίσω μέρος της καρότσας. Αυτό κι αν ήταν μια απολύτως αμερικάνικη, δυστοπική εμπειρία!

Υπάρχει καλή φήμη για τα live σας, για τη σκηνική σας παρουσία. Δικαίως θα πω απ’ ό,τι φαίνεται και στα διάφορα διαδικτυακά videos. Τι να περιμένει το κοινό στην Αθήνα;

Τα live μας είναι κάτι που το παίρνουμε πολύ σοβαρά. Δίνουμε όλη μας την ενέργεια. Θέλουμε να είναι μια κοινή εμπειρία με το κοινό — σαν ένα ειρηνικό πανηγύρι/εξέγερση που όλοι συμμετέχουν. Θα τα δώσουμε όλα και πάνω, αλλά και κάτω από τη σκηνή! Ανυπομονούμε να παίξουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Τι να αναμένουμε για τη συνέχεια; Νέες ηχογραφήσεις; Συνεργασίες; Θα παραμείνετε τρίο ή ετοιμάζετε προσθήκες στο σχήμα;

ΝΑΙ, σε όλα :) Και φυσικά, συνεχίζουμε το σχέδιο μας ώστε ως να φτάσουμε στην παγκόσμια κυριαρχία ως διεθνές σχήμα! Φύγαμε!

Οι Smag På Dig Selv εμφανίζονται στο πλαίσιο του Athens Jazz στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 31 Μαΐου στις 23:00, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερα για το Athens Jazz στο athensjazz.gr και στα social του φεστιβάλ. Ακούστε εδώ την επίσημη warm-up Spotify playlist της φετινής διοργάνωσης με επιλογές από όλο το line-up.