Η απόλυτη ιέρεια του occult rock Jinx Dawson μιλά για την μαγεία των Coven

The Waterboys – Life, Death and Dennis Hopper

Share this

Το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με το Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls έρχεται να μας βυθίσει ξανά στα τελετουργικά του σκοτεινού rock, με μια εμφάνιση που υπόσχεται να είναι όσο θεατρική, μυσταγωγική και αντισυμβατική όσο και η ίδια η Jinx. Από την απόλυτη ιέρεια του occult rock, λόγια που καίνε πιο πολύ κι από μαγικό θυμίαμα...

Έχετε καταφέρει να είστε ένα από τα πιο υποτιμημένα αλλά και πιο επιδραστικά occult rock συγκροτήματα. Πώς νιώθετε όταν όλοι σας αναφέρουν ως επιρροή, χωρίς καν να ξέρετε αν έχουν όντως ακούσει τη μουσική σας;

Πάντα ήθελα οι Coven να παραμείνουν underground, για ανθρώπους που μελετούν και εξασκούν την Μαγεία. Αυτή ήταν η αποστολή μου από τις δύο μεγάλες μου θείες, που ήταν Μάγισσες (Magus), να αναζητήσω μόνο άτομα που ενδιαφέρονται πραγματικά, μιας και η πληροφορία δεν ήταν εύκολα προσβάσιμη από τα τέλη του 1800 μέχρι και τα ‘60s. Οι θείες μου προέρχονταν από εκείνη την εποχή, τότε που οι σεάνς και οι ταχυδακτυλουργοί τύπου Χουντίνι είχαν γίνει της μόδας. Όμως εκείνες δεν ασχολούνταν με μαγικά για ψυχαγωγία – συμμετείχαν σε μυστικές ομάδες και αυθεντικές τελετουργικές λειτουργίες. Με δίδαξαν τον δρόμο και έγινα Magus. Σήμερα φαίνεται πως υπάρχει μια μανία με τον Αποκρυφισμό, κι όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν να το παίζουν μάγοι. Το να ακούσεις τους Coven είναι για όσους το θέλουν πραγματικά.

Αν το Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls κυκλοφορούσε σήμερα, στην εποχή του επιφανειακού streaming, πιστεύετε πως ο κόσμος θα το αγαπούσε για τη μουσική του ή θα κολλούσε απλά στην αισθητική, όπως συμβαίνει με τόσες “σκοτεινές” μπάντες εκεί έξω;

Μάλλον θα κολλούσαν απλώς στην αισθητική, γιατί τα μυστικά είναι περίπλοκα και μπλεγμένα μέσα στο υλικό του βινυλίου.

Μετά από τόσα χρόνια, υπάρχει κάτι στη rock σκηνή που ακόμα σας σοκάρει ή σας εκπλήσσει, ή νιώθετε πως τα έχετε δει όλα;

Τίποτα δεν με σοκάρει ούτε με εκπλήσσει. Οπότε, δεν χρειάζεται να τα δω όλα.

Υπήρξε ποτέ στιγμή που σκεφτήκατε “Οκ, ίσως το παρακάναμε λίγο με την σατανική εικόνα”; Ή πάντα σας άρεσε να τρομάζετε τον κόσμο;

Πολλοί στην αρχή ρωτούσαν τι σημαίνει το όνομα ‘Coven’, οπότε η δισκογραφική έβαλε τον ορισμό κατευθείαν πάνω στο εξώφυλλο. Δεδομένου ότι η θεματολογία της μαγείας δεν ήταν διαδεδομένη το 1966, όταν ίδρυσα τους Coven, ήξερα ότι θα ταρακουνούσε τους χίπηδες και την ψυχεδελική κοινότητα. Μου άρεσε να παίζω λίγο με τα μυαλά τους γιατί ποτέ δεν υπήρξα χίπισσα, ούτε μέρος της ψυχεδέλειας, ούτε μου άρεσε εκείνος ο τρόπος ζωής. Και η “εικόνα” μας ήταν αληθινή – δεν ήταν αποκριάτικο σόου. Οπότε, όχι, ποτέ δεν ένιωσα πως το παρακάναμε.

Πρέπει να έχετε συναντήσει φανατικούς που πήραν τα θέματά σας υπερβολικά σοβαρά. Πώς το διαχειριστήκατε αυτό; Και πώς είναι η καθημερινότητα μιας απόλυτης ιέρειας του occult rock;

Είχαμε προειδοποιήσει όσους αγόραζαν τον δίσκο να μην “παίζουν” με αυτά. Όσο για την καθημερινότητά μου... κάνω τα συνηθισμένα πράγματα, αλλά και κάποια που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν.

Πιστεύετε ότι το occult rock σήμερα είναι όντως επικίνδυνο ή έχει απλώς γίνει ένα ωραίο αισθητικό μοτίβο για t-shirts και posts στο Instagram;

Όπως είπα και πριν, μοιάζει να έχει γίνει ένας τρόπος να γιορτάζει κανείς το Halloween κάθε μέρα. Εγώ γιορτάζω το All Hallows / Samhain στα σοβαρά.

Αν ο διάβολος έπαιρνε ανθρώπινη μορφή το 2025, ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν;

Για όσους ακολουθούν το Αριστερό Μονοπάτι, ο “διάβολος” είναι ένα σύμβολο, όχι οντότητα. Οπότε, θα μπορούσε να είναι ο καθένας.

Η μουσική σας αναμειγνύει rock, blues και ψυχεδέλεια. Ήταν αυτό μια συνειδητή επιλογή ή απλά ό,τι έβγαινε φυσικά τότε;

Θεωρώ πως η μουσική μου έχει πιο κλασικές ρίζες, επειδή ήμουν εκπαιδευμένη σοπράνο από τα 13 μου. Και η θεματολογία είναι σκοτεινές, σύνθετες ιστορίες – μακριά από τα λουλουδένια μοτίβα της ψυχεδέλειας.

Η Jinx Dawson είχε μια μοναδική φωνή, αλλά δεν έγινε ποτέ “household name” όπως άλλες καλλιτέχνιδες της εποχής. Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται στο ύφος της μπάντας, στη βιομηχανία ή σε κάτι άλλο;

Με σταμάτησαν και με καθυστέρησαν σε κάθε βήμα... δεν μπορώ να σχολιάσω περισσότερα γι’ αυτό αυτή τη στιγμή.

10. Αν ξεκινούσατε σήμερα, πιστεύετε πως η μουσική σας θα είχε το ίδιο αντίκτυπο ή θα την είχε “καταπιεί” ο αλγόριθμος του Spotify;

No comment... μάλλον είπα ήδη αρκετά. Many Hails indeed.

Οι Coven εμφανίζονται στο Gazarte Ground Stage την Τρίτη 22 Απριλίου, στο πλαίσιο του “Magickal Chaos” East European Tour, με special guest τους Saturday Night Satan. Περισσότερα εδώ.