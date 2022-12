Πριν δύο χρόνια το 2020 στον εκλεκτικό, φίνα σκοτεινό κατάλογο της Fabrika Records, του label που με μεράκι, προσήλωση και συνέπεια τρέχουν o Δημήτρης και η Ιωάννα Παυλίδου, γνωστοί περί τα μουσικά ως το ντουέτο των Selofan, προστέθηκε το όνομα του ουκρανικού ντουέτου Glass Beads και του ντεμπούτο album τους Therapy. Ένα play στο album σηκώνει την κουρτίνα και αποκαλύπτει έναν ιδιαίτερο, μυστηριώδη ήχο, πλούσιο σε πολλά και διαφορετικά στρώματα ατμόσφαιρας, αναφορών και συναισθήματος, που σε στιγμές δίνει την αίσθηση ενός σαλονιού όπου μεγάλοι κλασσικοί συνθέτες συνάντησαν τη Nico και όλοι μαζί πειραματίστηκαν με την coldwave φόρμα. Ενώ στον δεύτερο δίσκο τους, Time to Time, οι Glass Beads αγκαλιάζουν ακόμα περισσότερο την αγάπη τους για τους κλασσικούς και με πιάνο, έγχορδα και σκοτεινά παραμύθια αφήνονται στο ρεύμα της για να δουν που θα τους βγάλει.

Βαθιά λυρικοί, λάτρεις του Herman Hesse και θιασώτες των μοτίβων της φύσης και του χρόνου η Marina Rublevskaya -η οποία είναι και η βασική συνθέτρια και βοκαλίστρια του σχήματος- και ο Mark Arshynnikov είναι οι The Glass Beads και θα βρεθούν στην Αθήνα για να συστήσουν στο κοινό της Fabrika Records τη μουσική τους θεωρία και πράξη, σε μια πλούσια Fabrika Night παρέα με τους Selofan και τους Lebanon Hanover, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club. Λίγες ημέρες πριν μας μίλησαν για την ιστορία τους, τον τόσο ιδιαίτερο ήχο τους, τη συνεργασία τους με τη Fabrika Records, τη φύση, τον χρόνο και, φυσικά, τη δημιουργία.

Ας πάμε στην αρχή της ιστορίας σας, πώς ξεκίνησαν οι Glass Beads και από που πήρατε το όνομά σας;

Γνωριζόμασταν πολλά χρόνια, κι ασχολούμαστε με τη μουσική από την παιδική μας ηλικία. Οπότε κάποια στιγμή στις ζωές μας αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε ως μπάντα, αισθανθήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, γιατί νιώθαμε άνετα ο ένας με τον άλλον και θέλαμε το ίδιο πράγμα: να δημιουργούμε μουσική.

Tο όνομά μας το πήραμε από το βιβλίο του Hermann Hesse "The Glass Bead Game" («To παιχνίδι με τις χάντρες»)– είναι ένας από τους αγαπημένους μας συγγραφείς και ήταν μια συμβολική κίνηση, καθώς εκείνη τη στιγμή που σκεφτόμασταν πώς θα μας λένε, έπεσαν τα βλέμματά μας ταυτόχρονα σε εκείνο το βιβλίο που έτυχε να είναι μπροστά μας. Κοιταχτήκαμε και χωρίς να πούμε λέξη ξέραμε ότι αυτό είναι, αυτό θα ήταν το όνομά μας.

Η μουσική σας φέρνει μια αίσθηση από βικτωριανά παραμύθια σε συνδυασμό με τις συνθετικές δομές της κλασσικής ευρωπαϊκής τραγουδοποιίας και όλα αυτά με έντονη την αισθητική του coldwave και του new wave. Πώς προκύπτει αυτό το μίγμα και πώς θα περιγράφατε εσείς τον ήχο σας;

Στη μουσική μας όλα έχουν να κάνουν με τη μελωδία – με την αρμονία, τη μελωδικότητα, την εκφραστικότητα. Η μελωδία είναι ο αφηγητής μας. Απορροφά και αντανακλά τα συναισθήματα και οι στίχοι, μετά, έρχονται απλώς να τα ενισχύσουν. Ο φυσικός, πλούσιος, βαθύς ήχος των ακουστικών οργάνων είναι πολύ σημαντικός για εμάς και αυτός με τη σειρά του βοηθάει, όσο τίποτα άλλο, τη μελωδία να ξεκλειδωθεί, να αναπτυχθεί πλήρως και εν τέλει να λάμψει.

Το σχήμα σας έχει μια αρκετά σκοτεινή και μυστηριώδη ταυτότητα. Εσείς πιστεύετε στο σκοτάδι και στο μυστήριο;

Υπάρχει πολύ σκοτάδι στον κόσμο και θα ήμαστε πολύ ευτυχείς όταν οι άνθρωποι θα βρουν το θάρρος να ξεκλειδώσουν το φως μέσα τους και να το μοιραστούν με τον κόσμο. Πιστεύουμε στη μοναδικότητα του καθενός και στο ταξίδι της ζωής που οδηγεί τον καθένα στην ανακάλυψή της.

Το lead single από το πρώτο σας album, Therapy, τιτλοφορείται “Music Box”. Τι μπορούμε να βρούμε στο δικό σας μουσικό κουτί; Ποιες είναι οι βασικές σας μουσικές και καλλιτεχνικές επιρροές και πώς τις ενσωματώνετε στη μουσική σας;

Η βασική μας μουσική επιρροή είναι η κλασσική μουσική, όλοι αυτοί οι εκπληκτικοί συνθέτες όπως ο Τσαϊκόφσκι, ο Μπετόβεν, ο Σούμπερτ, ο Ραχμάνινοφ, ο Μότσαρτ, ο Ντβόρακ και τόσοι και τόσοι άλλοι. Μιλάμε για την προσωποποίηση της μουσικής. Και η μετάβαση στο ακουστικό ήχο που κάναμε στον δεύτερο δίσκο μας έχει άμεση σχέση με την αγάπη μας για τους κλασσικούς.

Πιστεύουμε ότι η μουσική πρέπει να είναι ένα αέναο, ασταμάτητο ρεύμα που κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταθεί στο διάβα του. Απλώς κυλάει σε αρμονία με την ελευθερία και την ομορφιά της. Υπάρχουν πολύ περισσότερα μουσικά όργανα που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε, πολλές ιδέες και τεράστια επιθυμία να τις αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο σε αυτήν την κατεύθυνση, με την ελευθερία να κάνουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούν οι καρδιές μας.

Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο γι’ αυτό το δεύτερο album σας, Time to Time που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες; Σε τι διαφέρει από του ντεμπούτο σας και ποιο ήταν το μήνυμα που θέλατε να περάσετε με αυτό;

Είναι ένα πολύ προσωπικό και ειλικρινές album που δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής του. Κάποια τραγούδια είχαν γραφτεί πολλά χρόνια πριν ως μια συλλογή των σκέψεων και των συναισθημάτων της Marina, αντιπροσωπευτικών πολλών διαφορετικών περιόδων και καταστάσεων στη ζωή της. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που το μοτίβο του χρόνου είναι τόσο σημαντικό σε αυτόν τον δίσκο, είναι το κλειδί του, ο συνεκτικός ιστός που ενώνει όλα τα επιμέρους στοιχεία του. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αναδείξουμε την ιδέα του χρόνου ως κάτι αμετάβλητου, ανεπηρέαστου από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, υπεράνω ανθρώπων και ελέγχου. Θέλαμε να δείξουμε ότι στο τέλος μόνο ο ουρανός πάνω απ’ τα κεφάλια μας και η γη κάτω από τα πόδια μας παραμένουν τα ίδια και ενώνουν οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στη γη. Είναι αυτό που θα πρέπει να μας ενθαρρύνει να εκτιμούμε και να σεβόμαστε όλους τους θησαυρούς που μας δίνει ο χρόνος, θυμούμενοι πάντα τη σημασία του.

Οι δίσκοι σας κυκλοφορούν στο ελληνικό label της Fabrika Records. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και πώς τη βιώνετε μέχρι στιγμής;

Ήταν μεγάλη μας χαρά η πρώτη μας επικοινωνία με τον Δημήτρη και την Ιωάννα. Δεν το ήξεραν από την αρχή και οι δύο – η Marina ήταν πολύ απασχολημένη με τη σύνθεση και τη δημιουργία ενώ ο Mark δοκίμαζε την τύχη μας στέλνοντας demos. Εκπλαγήκαμε και οι δυο και ενθουσιαστήκαμε όταν πήραμε την αναπάντεχη απάντηση της Fabrika Records που μετέτρεψε ένα απλό απόγευμα σαν όλα τα άλλα στο επόμενο βήμα. Η συνεργασία μας είναι πάντα εύκολη, όλα είναι στρωτά και απλά και κυλάνε όμορφα. Είμαστε ευγνώμονες στη Fabrika και στον Δημήτρη και την Ιωάννα γι’ αυτό που κάνουν.

Είναι τόσο λυρικός και λογοτεχνικός ο τρόπος που μιλάτε για τη μουσική σας. Αναρωτιέμαι αν έπρεπε να διαλέξετε ένα βιβλίο και να το μεταφράσετε σε μουσική ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Θα στρεφόμασταν πάλι στον Hermann Hesse και στα παραμύθια του (“The Fairy Tales of Hermann Hesse”). Στο “Faldum”, το “Iris” ή το “Fairy Tale About the Wicker Chair”. Είναι πολύ περιεκτικά και δυνατά παρά τη μικρή φόρμα τους και φυσικά απίστευτα όμορφα και βαθιά. Τα παραμύθια του Esse ενσαρκώνουν μια ολόκληρη παλέτα συναισθημάτων και φαντασίας. Είναι τόσο πλούσια σε φανταστικά στοιχεία και ξυπνάνε αντίστοιχες μελωδίες στο μυαλό της Marina όταν τα οραματίζεται. Θα ήταν πολύ ωραία να έχουμε κάποια στιγμή μια αντάξιά τους οπτικοακουστική εκδοχή.

Το ότι είστε από την Ουκρανία πώς έχει επηρεάσει τη δουλειά σας με δημιουργικούς όρους;

Η πατρίδα μας υπήρξε πάντα μεγάλη έμπνευση για εμάς, όχι μόνο και τόσο με την έννοια της παραδοσιακής μουσικής της αλλά με την ίδια τη φύση της. Στη φύση της περιοχής μας υπάρχει ένα πνεύμα ελευθερίας μαζί με μια ελαφριά μελαγχολία που αντανακλώνται στη μουσική μας. Αχανείς στέπες, ήσυχα ποτάμια, απαλά πράσινα φύλλα και το ακούραστο κελάηδημα των πτηνών – η φύση είναι βασικό συστατικό της ταυτότητάς μας και παίζει τεράστιο ρόλο στη δημιουργία της μουσικής, την κάνει αληθινή και ειλικρινή. Είναι πάντα σημαντικές οι ρίζες από τις οποίες προερχόμαστε.

Πώς βιώσατε και βιώνετε την κατάσταση στην πατρίδα σας; Πως είναι για έναν καλλιτέχνη να ζει και να δημιουργεί σε καιρούς πολέμους;

Είναι σημαντικό ο άνθρωπος να παραμένει ζωντανός και να συνεχίζει την προσωπική του αποστολή όσο οι εκάστοτε συνθήκες το επιτρέπουν. Η δημιουργία είναι η ανάγκη μας και ταυτόχρονα η σωτηρία μας – ό, τι ακριβώς γυρεύουμε σε έναν κόσμο απάνθρωπης ανθρωπότητας.

Οι The Glass Beads θα εμφανιστούν στο Fuzz Live Music Club με τους Lebanon Hanover και τους Selofan στις 17 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια του ετήσιου Fabrika Night.