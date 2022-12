Συναντήθηκαν πριν από 12 χρόνια στο Sunderland της Αγγλίας και σχημάτισαν το γκρουπ τους, έχοντας εμπνευσθεί τον τίτλο του από μια πινακίδα που συνάντησαν στη μέση του πουθενά στο Vermont των ΗΠΑ. Οι Lebanon Hanover, παλιοί γνώριμοι της cold wave και dark wave ευρωπαϊκής σκηνής και ένα από τα κορυφαία ονόματα στο roster της εγχώριας Fabrika Records, ετοιμάζονται να επιστρέψουν για ακόμη μια φορά στην Αθήνα, στo πλαίσιo της ετήσιας νύχτας εορτασμών της δισκογραφικής τους και λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου. Προτού λοιπόν μοιραστούν τη σκηνή του Fuzz Live Music Club με τους Selofan και Glass Beads, η ελληνικής καταγωγής Larissa Iceglass και ο William Maybelline μίλησαν στη Ναταλία Πετρίτη για τη μουσική τους, τη συνεργασία τους με το επιτυχημένο label του Δημήτρη και της Ιωάννας Παυλίδου, τη «θλίψη ως επανάσταση» και πολλά ακόμη.

Σχηματιστήκατε ως μπάντα πριν από 12 χρόνια στο Sunderland της Αγγλίας. Πώς γνωριστήκατε οι δυο σας και τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να δημιουργήσετε μουσική μαζί;

W. Maybelline: Ήμασταν «γείτονες» στο last.fm (όταν αυτό ήταν καινούργιο και φανταστικό) επειδή μας άρεσαν παρόμοιες μπάντες και ξεκινήσαμε να γράφουμε ο ένας στον άλλο, σταδιακά σκεφτήκαμε να συναντηθούμε και να αράξουμε μαζί, μετά σκεφτήκαμε «ας γράψουμε λίγη μουσική και βλέπουμε πώς θα πάει». Δεν σταματήσαμε ποτέ ξανά. Και δεν είχαμε καν εξοπλισμό, μια πολύ φτηνή κιθάρα και ένα computer με synth plugins.

L. Iceglass: Γνωριστήκαμε με τον κλασικό ψηφιακό τρόπο και καταλήξαμε «γείτονες» στο last.fm. Η συνάντησή μας ήταν μαγική και καταλήξαμε με 4 tracks από τον ντεμπούτο δίσκο μας και το “Totally Tot” video.

Έχετε επισκεφθεί πολλές φορές την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της καριέρας σας και έχετε δημιουργήσει ένα μεγάλο τοπικό fanbase. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας τραβά τόσους ανθρώπους στην Ελλάδα – έναν ομολογουμένως ηλιόλουστο τόπο – σε πιο σκοτεινά genres όπως η cold wave και η dark wave μουσική;

W. Maybelline: Ίσως είναι γι’ αυτό, επειδή είναι ηλιόλουστη και τα ετερώνυμα έλκονται.

L. Iceglass: Η Ελλάδα είναι ένα απίστευτα μουσικό έθνος. Από το metal μέχρι το goth, φαίνεται πως οι άνθρωποί της πραγματικά ενδιαφέρονται για το subculture και τα συναισθήματα και το σκοτάδι στη μουσική. Αισθάνομαι πως είναι στο αίμα τους.

Έχετε μια διαχρονική συνεργασία με τη Fabrika Records, από το The World Is Getting Colder του 2012. Πώς θα περιγράφατε τη δουλειά σας με το label και ποιες αναμνήσεις σας με τους Selofan θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας;

W. Maybelline: Δεν μοιάζει με δουλειά, είναι πολύ easy-going. Τα πηγαίνουμε πολύ καλά και περνάμε πολλές fun στιγμές παρέα. Όταν κάναμε περιοδεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά, αυτή ήταν η πιο τρελή περίοδος που περάσαμε μαζί. Ήταν το καλύτερο.

L. Iceglass: Το να δειπνούμε σε ελληνικές παραλίες και να περνάμε καλά στη σκιά όλοι μαζί. Cheesy αλλά παραδεισένιο, το γεγονός ότι έχουμε περιοδεύσει σε όλον τον κόσμο μαζί και έχουμε τόσες αναμνήσεις.

Το τελευταίο δείγμα μουσικής σας, το Sci-Fi Sky EP, κυκλοφόρησε το 2020. Ποιες ήταν οι επιρροές σας για αυτόν τον δίσκο;

W. Maybelline: Θα έλεγα κυρίως οι πρώιμοι Coil, το ότι εξερεύνησα το doom metal genre με Sunn O, οι Electric Wizzard και λιγάκι από Darkthrone.

L. Iceglass: H ‘90s shoegaze, η doom metal, η early industrial και η neo folk.

Πώς θα περιγράφατε τη μουσική σας εξέλιξη ανά τα χρόνια; Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γράφετε μουσική την τελευταία δεκαετία;

W. Maybelline: Η τεχνολογία σίγουρα μας ασκεί επιρροή, ανάλογα για παράδειγμα με το set up χρησιμοποιούσαμε μόνο ένα DAW για να γράψουμε, όμως πριν από λίγα χρόνια ξεκίνησα να χρησιμοποιώ ένα MPC ώστε να οργανώνονται πιο γρήγορα τα κομμάτια, όπως και ένα διαφορετικό σύστημα εργασίας.

L. Iceglass: Ξεφύγαμε από το πολύ reduced wave σε full heavy sounding μουσική. Αναζητούμε ακόμη νέους συνδυασμούς ήχων και προσθέτουμε πραγματικά μουσικά όργανα κάνοντας την παραγωγή μεγαλύτερη. Επιπλέον, δεν σταματάμε ποτέ να πειραματιζόμαστε που είναι και ο λόγος που βρίσκω ακόμα τη δημιουργία μουσικής τόσο ενθουσιώδη.

Είναι στα πλάνα σας το να επιστρέψετε στο studio σύντομα, και αν ναι, τότε τι να περιμένει το fanbase σας από τη μουσική σας;

W. Maybelline: Δεν φύγαμε ποτέ από το studio, έχουμε και οι δύο το δικό home/studio set up. Ως προς το τι να περιμένουν, ελπίζω πάντα κάτι διαφορετικό γιατί αυτό είναι που μας αρέσει να κάνουμε.

L. Iceglass: Αυτό είναι κάτι που θα αποκαλύψουμε σύντομα. Ήμασταν στο studio όλη τη χρονιά.

Το “Sadness is Rebellion” είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σας κομμάτια. Στις σκοτεινές εποχές που η ανθρωπότητα βιώνει τα τελευταία χρόνια, ποιους άλλους τρόπους πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές πρέπει να εκμεταλλευτούν ώστε να επαναστατήσουν απέναντι σε όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο;

L. Iceglass: Να βγαίνουν στους δρόμους, να κάνουν ακτιβισμούς, να χρησιμοποιούν τα social media για μια ευρύτερη διάδοση της πληροφορίας. Να έχουν συνείδηση του ποιοι είναι και τι κάνουν και του αντίκτυπου των πράξεών τους σε αυτόν τον κόσμο.

Στη μουσική σας δουλειά βρίσκουμε επίσης πολλές αναφορές γύρω από τη συνθήκη του θανάτου. Τι σημαίνει ο θάνατος και το να πεθαίνει κανείς για το έργο σας, αλλά και για εσάς ως αυτόνομες προσωπικότητες; Φοβάστε τον θάνατο ή τον αποδέχεστε ως μια μη αποφευκτέα αλήθεια που στην πραγματικότητα μας δίνει κίνητρο να αδράξουμε τη μέρα;

W. Maybelline: Στέκομαι σχεδόν στη μέση αυτών των δύο, κάποιες μέρες με γοητεύει ο θάνατος και άλλες τον φοβάμαι εντελώς. Πιστεύω με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο, όσο περισσότερο είναι μέρος του εαυτού μου, τόσο περισσότερο θα μπορώ να τον αποδέχομαι. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι σχετικός στη μουσική μας.

L. Iceglass: Είμαι goth από τη φύση μου και πάντα με τραβούσαν αυτές οι μακάβριες θεματικές.

Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας μερικά από τα συγκροτήματα και τους solo καλλιτέχνες που ακούτε τελευταία, αλλά ίσως και μερικούς από τους ανθρώπους με τους οποίους θα θέλατε να συνεργαστείτε;

W. Maybelline: Μπορεί να σας εντυπωσιάσει, όμως δεν παρακολουθώ τίποτα, είμαι εντελώς ανοιχτός όταν ακούω μουσική και μου αρέσει να ακούω οτιδήποτε οποτεδήποτε. Για παράδειγμα, [ανοίγει τη λίστα με πρόσφατες ακροάσεις στο Spotify], Noise Unit - Decoder , Parade Ground , Breakcore mix , Godflesh, οπότε όπως είπαμε, οι ακροάσεις μου είναι εντελώς τυχαίες και συνεχώς αλλάζουν.

L. Iceglass: Swans, Death in June και τη συνεργασία των Coil με τους Uncanny Valley.

Σε πολλά χρόνια από τώρα, πώς θα θέλατε να σας θυμούνται ως Lebanon Hanover;

W. Maybelline: Ως μια μπάντα που σε ανατρίχιαζε όταν την άκουγες για πρώτη φορά. Ή σου προκαλούσε ακόμα και δάκρυα.

L. Iceglass: Θα ήθελα να έχουμε δημιουργήσει ένα βασίλειο για τους θλιμμένους, μια κοινότητα από μόνη της, που εισπράττει ενέργεια από τη μουσική μας για τη ζωή της.

Κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους αναγνώστες του Avopolis Music Network;

W. Maybelline: Να είστε καλόψυχοι όποτε είναι εφικτό. Είναι πάντα θετικό.

L. Iceglass: Είμαστε γεμάτοι χαρά που επιτέλους επιστρέφουμε για μια ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα το ερχόμενο Σάββατο, δίπλα στους labelmates μας, Selofan και Glass Beads!

Οι Lebanon Hanover θα εμφανιστούν στο Fuzz Live Music Club με τους Selofan και Glass Beads στις 17 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια του ετήσιου Fabrika Night.